Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре

В Самаре по переулку Водителей от ул. Мориса Тореза до дома № 61а по ул. Гагарина по поручению главы города Самара Ивана Носкова привели порядок дорогу и тротуар протяженностью 270 метров. Результаты выполненных работ он оценил в ходе рабочего объезда Железнодорожного района.

«Переулок Водителей небольшой по своей протяженности, но важный для жителей этого микрорайона. К тому же рядом школа-интернат, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и два отделения поликлиники № 13. Подрядная организация работы выполнила оперативно, ждем завершения приемки и результатов лабораторной проверки качества асфальтового покрытия. В целом дорожную кампанию 2025 года в Самаре завершаем, финальный этап на объектах – нанесение разметки»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

На участке выполнен ремонт покрытия проезжей части площадью более 2300 квадратных метров, включая обустройство парковочных карманов. Заасфальтированы тротуарные дорожки площадью 600 квадратных метров, обустроены газоны.

По поручению главы города департаментом городского хозяйства и экологии будет проработан вопрос передачи столбов электросетевого хозяйства, расположенных в переулке, в муниципальную собственность или собственность ресурсоснабжающих организаций.