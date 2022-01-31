Я нашел ошибку
Главные новости:
«Обязательно посоветуйтесь с жителями».
Дмитрий Азаров о планах по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани
Ведущим нового сезона станет Дмитрий Нагиев, его соведущей - Агата Муцениеце.
Гагарина, Баста и Крид займут кресла наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"
Глава региона поставил задачу по неукоснительному соблюдению графиков проведения работ и крайнего срока сдачи.
В 2022 году в Самарской области благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий
В том числе конфискованных.
Депутаты направили на заключение в правительство законопроект о запрете на уничтожение  пригодных продуктов
В связи с ростом заболеваемости во всех возрастных группах был принят ряд важных решений. 
В Самарской области с 1 февраля вводятся дополнительные меры защиты от ковида
Актриса сообщила, что врачи разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия.
Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта
Материалами по делу о гибели 10-летнего мальчика у Дома культуры на площади Кирова в Самаре заинтересовался председатель СК РФ.
Бастрыкин поручил разобраться, почему был оправдан директор самарского ДК, где погиб 10-летний мальчик
Обучение в школах губернии продолжится в очной форме.
Решения оперштаба Самарской области от 31 января
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.47
-0.35
EUR 86.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Дмитрий Азаров о планах по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани

31 января 2022 20:09
35
«Обязательно посоветуйтесь с жителями».

Сегодня, 31 января, в ходе оперативного совещания Правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров обозначил планы по ремонту двух проблемных объектов дорожной инфраструктуры в Сызрани. Это ремонт автомобильного моста около железнодорожного вокзала и перехода через железнодорожные пути в районе улицы Степана Разина.

В рамках «оперативки» министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин  доложил о сроках реализации мероприятий, реализуемых в регионе в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщил министр, конкурсные процедуры по всем 20 объектам проведены. «Уровень контрактации составляет 96 %, по 2 объектам заключение контрактов планируется до конца текущей недели. Контрольная точка по выполнению строительно-монтажных работ – 1 ноября», — сказал Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров, заслушав доклад министра, сообщил о необходимости дополнительно проработать решения по двум проблемным объектам дорожной инфраструктуры в Сызрани, имеющих важное социальное значение.  Первый – ремонт перехода через железнодорожные пути в границах улиц Степана Разина и Шеврохромовская. Местное жители давно просят обустроить здесь безопасный, удобный, регулируемый переход. А пока по пути на работу, в магазины и школы горожане ежедневно вынуждены пересекать железнодорожные пути на свой страх и риск. Второй – ремонт автомобильного моста, связывающего площадь перед вокзалом «Сызрань-1» с остальной частью города («горбатый» мост), который находится в аварийном состоянии.

«Этот застарелый вопрос местные жители неоднократно поднимали. Тема не один год звучит. Мы обсуждали с главой города, что надо браться и решать», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров, учитывая социальную значимость и запрос жителей, предложил главе Сызрани перераспределить средства, выделяемые муниципалитету из областного бюджета на сферу транспорта и автомобильных дорог, таким образом, чтобы удалось в ближайшие годы с задачей справиться и сделать так, как ждут люди.

 «Я сказал главе города, что обязательно нужно посоветоваться с людьми, чтобы они поддержали именно такой подход – не распылять средства на весь город, а сконцентрировать их на эти направления. Поддержка городского сообщества обязательна нужна. Если на такой подход муниципалитет готов, мы обсудим возможность выделения дополнительных средств. По переходу через железнодорожные пути также надо связываться с ОАО «РЖД», — сказал глава региона, поручив Ивану Пивкину и председателю Правительства региона Виктору Кудряшову совместно с Администрацией Сызрани заняться отработкой темы.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
346
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
382
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
252
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
312
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
662
Весь список