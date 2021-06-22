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Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля

22 июня 2021 10:07
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Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля

В понедельник, 21 июня, губернатор Самарской области проверил, как проходит завершающий этап реконструкции знакового места в Красноглинском районе Самары - вертолетной площадки. Именно так эту территорию называют жители 63 региона.

К концу первого рабочего дня недели глава региона посетил смотровую площадку и оценил ее готовность к открытию, которое запланировано на 1 июля. Фото и видеорепортажем Дмитрий Азаров поделился в социальных сетях. В подписи к посту отметил:

«Главное, сохранили природную красоту места, которое уже давно стало визитной карточкой региона. Сейчас строители готовятся к открытию и устраняют последние недочеты», - подчеркнул губернатор Самарской области.

Также Дмитрий Азаров сделал акцент на том, что важную роль в реконструкции сыграли местные жители. На каждом этапе советовались и прислушивались к идеям, которые они инициировали. Со своей стороны самарцы контролировали процесс, чтобы посещение вертолетной площадки стало еще комфортнее. В скором времени близлежащую территорию и строения оформят в едином стиле. Насладиться видами Самарской области с этой смотровой можно будет уже 1 июля.

Напомним, благоустройство началось в 2020 году. Сейчас здесь произошли кардинальные изменения. Отремонтировали пешеходные дорожки, установили освещение и ограждения, благоустроили подъездные пути и организовали дополнительные парковки. Также установили скамейки, шезлонги и детские игровые зоны, сообщает ГТРК Самара.

Теги: «вертолетка» благоустройство В центре внимания Вертолетная площадка Дмитрий Азаров

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