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Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября

5 сентября 2022 13:40
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Деформационные швы на Южном мосту в Самаре планируют отремонтировать до конца сентября

Жители Самары в социальных сетях многократно жаловались на затянувшийся ремонт покрытия на Южном шоссе. Пользователи отмечают, что завершить ремонтные работы обещали еще месяц назад. Власти города пытаются успокоить самарцев.

Напомним,  что состояние дороги на мосту уже давно оставляет желать лучшего: ямы, лежащие поперёк рельсы, крошащийся асфальт. На данный момент, подрядчик обанкротился, поэтому сейчас ведутся судебные разбирательства.

В мэрии обозначили дату окончание работ по ремонту швов — не позднее конца сентября текущего года. В сети появилось видео городского блогера Евгения Щекина, на котором видно, что на мосту ведутся работы.

В комментарии к этому видео департамент городского хозяйства и экологии отметил, что в адрес подрядной организации уже направлено соответствующее требование.

Гарантийный ремонт планируют закончить до конца сентября 2022 года. К сожалению, но самарские пользователи социальных сетей не особо верят в подобные обещания.

Отметим, что профильное ведомство заявило, что уже написано заявление в прокуратуру о неисполнении контрактных обязательств, пишет Обозрение.

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