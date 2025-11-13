Большим и крупным городам не хватает света: около 19% жителей хотят лучшего освещения в общественных местах

156

Самой насущной проблемой благоустройства для жителей больших и крупных городов является недостаточное освещение, сообщила «Российская газета», ссылаясь на исследование Pergaev Bureau. Архитектурное бюро провело опрос, чтобы выяснить, чего не хватает россиянам в уличных общественных пространствах своих городов. В нем приняли участие респонденты из населенных пунктов численностью от 100 до 500 тыс. человек. Недостаточность освещения отметили около 19% опрошенных.



Нехватка зеленых насаждений оказалась на втором месте по востребованности. Так ответили 17,2% респондентов. При этом на вопрос «Чего вам больше всего не хватает в озеленении городских пространств?» большинство (35,6%) ответили, что хотели бы видеть более продуманное, комплексное ландшафтное оформление. Почти 20% респондентов указали на нехватку деревьев, 16% — цветов, около 9% — газонов.



14,8% россиян считают, что в их городах недостаточно декоративных малых архитектурных форм и арт-объектов. К ним относятся скульптуры, фонтаны, муралы, инсталляции, вазоны, клумбы, арки, ротонды и т. п. 14% респондентов обратили внимание на недостаточное количество урн, а 13,3% — на отсутствие среды, адаптированной для маломобильных граждан (это пандусы, поручни, подъемники и элементы информационной навигации для людей с особенностями здоровья).



Когда жителей больших и крупных городов попросили рассмотреть функциональные зоны уличных пространств (организованные области, которые выделяются на основе их предназначения и функций), выявились и другие проблемы. В больших и крупных городах на улицах не достает сидячих мест для отдыха: лавочек, скамеек, беседок, пергол и другой уличной мебели в виде стульев и пуфиков. Об этом высказались 23,5% опрошенных. Не хватает горожанам также парковок — 14,3%, велодорожек — 12,6% и благоустроенных прогулочных маршрутов — 11,10% респондентов. Наиболее удовлетворительно обстоят дела с детскими и спортивными площадками, местами для питания и пространствами, предназначенными для проведения праздников. Нехватку таких зон отмечают лишь от 6% до 9% жителей.



Мнение горожан о спортивной инфраструктуре сложилось следующим образом: самый частый ответ (23%) — это нехватка качественных спортивных площадок в целом. Около 15% опрошенных указали на дефицит велодорожек. 9% респондентов отметили, что им недостает универсальных зон для командных игр спорта, таких как футбол, волейбол, хоккей и баскетбол. 8,5% голосов получил запрос на обустройство воркаут-зон с тренажерами, турникетами, брусьями. 7% респондентов хотели бы видеть больше мест для занятий танцами, а 5,3% — беговых дорожек. По 4,8% голосов набрали пожелания о создании зон для игры в большой теннис и мест для экстремальных видов спорта. Наконец, 4,1% опрошенных отметили, что им не хватает площадок для настольного тенниса, и 3,4% — зон для йоги.



Вопрос о детских площадках показал, что наиболее острыми потребностями являются современные игровые комплексы для подростков и зоны для различных активностей, которые набрали по 17,7% и 17,2% голосов соответственно. Также вызывает беспокойство вопрос безопасности: 16,2% опрошенных хотели бы видеть детские площадки более надежными. Еще 15% отметили нехватку площадок, способствующих развитию ловкости и координации у детей, а около 14% — зон для отдыха родителей. При этом для 15% участников опроса на площадках всего достаточно.



Интересно распределились голоса относительно элементов, которые, по мнению россиян, портят внешний облик города. Наибольшее число респондентов (26,4%) полагают, что фасады городских зданий нуждаются в косметическом ремонте. Плохое состояние малых архитектурных форм занимает второе место — 16,7%. Плохо ухоженные зеленые зоны — 16,2%. Также значительная часть опрошенных (13,6%) считает, что в городах слишком много рекламных вывесок, баннеров, в том числе на фасадах зданий, а 12% обеспокоены состоянием неблагоустроенных пешеходных зон.



«Во многих больших и крупных городах России в последние годы появились современные общественные пространства. Однако, как показало наше исследование, жителям все еще не хватает некоторых важных решений. В первую очередь это касается создания хорошего освещения, комфортных зон для отдыха и продуманного ландшафтного дизайна», — прокомментировал Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.