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Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары

5 мая 2025 09:55
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Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары

В Самаре ресурсоснабжающие организации восстановили благоустройство на более 500 участках дорог, тротуаров и газонов после внеплановых вскрытий и ремонтов в осенне-зимний период. До конца мая ресурсоснабжающие компании обязаны выполнить работы еще на 2,5 тысячах объектах.

 В первую очередь восстановление благоустройства проводится во дворах, межквартальных проездах и улицах, которые расположены в центральной части Самары, рядом с домами ветеранов Великой Отечественной войны.

Ресурсоснабжающая организация «Т Плюс» восстановила благоустройство на 257 своих объектах, работы еще ведутся на участках по улицам Венцека, Рабочей, Ярмарочной, Братьев Коростелевых, участках во дворах на улицах Пензенской и Тухачевского.

 Напомним, согласно правилам ведения земляных работ в Самаре, восстановление благоустройства должно быть выполнено до 31 мая, либо в срок, согласованный с администрацией города в индивидуальном порядке.

 

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