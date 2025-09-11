Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

11 сентября 2025 13:08
85
В Самаре продолжаются работы по компенсационному озеленению взамен нежизнеспособных деревьев, которые уже удалены в скверах, парках, на аллеях, бульварах и вдоль городских дорог и которые предстоит удалить в течение осенне-зимнего сезона. 

С начала лета 2025 года в Самаре на общественных пространствах высажено более 3,5 тысяч молодых растений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».  

Дополнительно по поручению главы города Самара Ивана Носкова на высадку более 3 500 молодых деревьев и кустарников выделено порядка 10 млн рублей из городского бюджета.

«Самара – зеленый город, важно, чтобы именно таким он и оставался. Для этого растениям необходим качественный уход в течение всего года. В осенне-зимний период проведем обрезку аварийных деревьев и зарослей сорных кустарников, подготовим площадки для высадки новых растений. Там, где из-за наличия коммуникаций невозможно высадить крупномерные деревья, появятся кустарники. Отдаем предпочтение породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, в частности, добавляем в концепцию озеленения Самары хвойные, благодаря которым город будет дольше оставаться зеленым»,
 – рассказал глава города Самара Иван Носков. 

Отметим, что об обнаруженных поврежденных деревьях на территории Самары можно сообщать по телефону 266-56-17 или 112. Если дерево растет во дворе, то заявление на обрезку необходимо направить в свою управляющую компанию или ТСЖ.

