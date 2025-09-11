Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

85

В Самаре продолжаются работы по компенсационному озеленению взамен нежизнеспособных деревьев, которые уже удалены в скверах, парках, на аллеях, бульварах и вдоль городских дорог и которые предстоит удалить в течение осенне-зимнего сезона.

С начала лета 2025 года в Самаре на общественных пространствах высажено более 3,5 тысяч молодых растений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дополнительно по поручению главы города Самара Ивана Носкова на высадку более 3 500 молодых деревьев и кустарников выделено порядка 10 млн рублей из городского бюджета.

«Самара – зеленый город, важно, чтобы именно таким он и оставался. Для этого растениям необходим качественный уход в течение всего года. В осенне-зимний период проведем обрезку аварийных деревьев и зарослей сорных кустарников, подготовим площадки для высадки новых растений. Там, где из-за наличия коммуникаций невозможно высадить крупномерные деревья, появятся кустарники. Отдаем предпочтение породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, в частности, добавляем в концепцию озеленения Самары хвойные, благодаря которым город будет дольше оставаться зеленым»,

– рассказал глава города Самара Иван Носков.

Отметим, что об обнаруженных поврежденных деревьях на территории Самары можно сообщать по телефону 266-56-17 или 112. Если дерево растет во дворе, то заявление на обрезку необходимо направить в свою управляющую компанию или ТСЖ.