Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре

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В Самаре за последние сутки выпало 5,8 мм осадков в виде снега. С 4 ноября снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы, ночью на улицы города выведено 179 единиц спецтехники.



«Я говорил, что готовность техники и сотрудников будет видна на практике. Этот момент настал, - написал в своем телеграм канале и.о. Главы Самары Иван Носков. - Основная задача – механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами, и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание – на остановки общественного транспорта. Всем управляющим компаниям и ТСЖ напоминаю о необходимости организовать уборку во дворах».



По поручению и.о. Главы Самары 5 ноября в первую очередь обеспечена расчистка подходов и подъездов к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Кроме того, управляющие организации ведут расчистку входных групп подъездов, придомовых территорий.



По информации Департамента городского хозяйства, вечером 4 ноября обработали противогололедными материалами центральные дороги, утром – вторичная обработка и прометание.



Главы районов по итогу ликвидации последствий снегопадов готовятся направить отчет главе города.

Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим!