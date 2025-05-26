Более 14 тысяч квадратных метров цветников уже украсили Самару

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За первый месяц сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» украсили однолетними цветами уже порядка 14 тысяч квадратных метров территорий: на общественных пространствах и вдоль дорог появилось более 500 тысяч однолетников.

Цветочное оформление специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» выполняют в соответствии с составленными эскизами. При высадке они используют растения 30 сортов и наименований: тагетес, канна, левкой, петуния и пеларгония ампельные, биденс, виола, сальвия, катарантус, бальзамин и др.

Всего в этом сезоне цветники займут более 38 тысяч квадратных метров. В теплицах в этом году уже вырастили 1,6 млн «однолетников», из которых 1,3 млн – основной фонд и более 300 тыс. цветов – резерв для восстановления дизайна цветников. Кроме того, в ландшафтном оформлении самарских скверов и других общественных территорий используются долговечные декоративные топиарные фигуры.

Фото: администрация Самары