Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей

В Самаре подвели итоги опроса по инфраструктурному и смысловому наполнению пляжей реки Волги, который проводила администрация города совместно с волонтерами Самарского Дома молодежи.

«В этом году приступили к разработке программы развития городских пляжей. Это не только обновление оборудования, которое начали в этом сезоне, но и событийное наполнение спортивными и культурными мероприятиями. Результаты опроса помогут определить, что прежде всего нужно на пляжах для комфортного отдыха самим самарцам. Благодарю каждого, кто нашел время ответить на вопросы и дал конструктивную обратную связь. Отдельная благодарность волонтерам Самарского Дома молодежи за проделанную работу»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

В целом большая часть опрошенных – около 75% – положительно оценили новые виды оборудования, установленные на пляжах в этом году, и отметили, что необходимо увеличить количество скамеек, шезлонгов, зонтов и урн, а также кабин для переодевания, теневых навесов, дорожек и настилов.

В числе прочего самарцы предложили расширить число игровых зон для детей и взрослых, специализированных площадок для занятий спортом, в том числе уделить внимание водным видам спорта. Также от самарцев поступали предложения оборудовать на пляжах велопарковку и питьевые фонтанчики на берегу.