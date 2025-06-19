Благоустройство территорий возле стройплощадок проверили в Самаре

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В Самаре прошел рейд по проверке соблюдения правил благоустройства, чистоты и порядка возле строящихся объектов.

Сотрудники департамента градостроительства администрации города, администрации Куйбышевского района и Госавтоинспекции оценили содержание территорий рядом со строительными площадками, в том числе при выезде техники, и провели профилактические беседы с представителями подрядных организаций, напомнив об административной ответственности в случае нарушений.

Отметим, что согласно статье 12.33 КоАП РФ, за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе в результате загрязнения дорог и прилегающих к ним территорий, предусмотрена административная ответственность.

Для граждан штрафы составляют от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических – 300 тысяч рублей. Законом Самарской области №115-ГД (п.3 статьи 4.18) предусмотрены предупреждение или штраф: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц – 200-350 тысяч рублей. Также вынос грунта и грязи на территорию города во время эксплуатации автотранспорта и спецтехники, её обслуживания, ремонта, перевозки грузов запрещен Правилами благоустройства г.о. Самара.

Помимо сотрудников ГАИ, протоколы вправе составлять органы местного самоуправления, включая должностных лиц административных комиссий внутригородских районов, и органы государственного строительного контроля.