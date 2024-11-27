Благоустройство территории внутригородского района проведут в Самаре

Работы по благоустройству территории Советского внутригородского района выполнят в городском округе Самара, сообщает RosTender.info.
Поучаствовать в тендере на выбор исполнителя можно до 12 декабря. Работы включают очистку территории от мусора, выкашивание трав, очистку территории от кустарника и мелколесья, валку деревьев, проведут посадку саженцев рябины, липы, сирени и ивы. Также, в зимний период необходимо производить заготовку, доставку и россыпь пескосоляной смеси на тротуарах и лестницах, и очистку тротуаров и лестниц от снега и льда. Работы необходимо выполнить с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Стоимость благоустройства 33 млн рублей.