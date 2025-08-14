Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре

66

В Самаре стартовала реализация инициатив жителей по проекту «Народный бюджет Самарской области». Благодаря поддержке Правительства Самарской области в 2025 году приведут в порядок 51 двор и 4 общественных пространства.

Работы ведутся с 8 августа, к настоящему времени уже благоустраивают 10 дворов – на ул. Корабельная, 12/ул. Печерская, 29, ул. Ставропольская, 86, Пятая просека, 137 и др.

«Много работы предстоит в этом году в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области», и это хорошо! Значит, в городе будет еще больше заасфальтированных дорог, детских площадок, появятся новые благоустроенные места для отдыха и занятий спортом. Пока работы только стартовали, качество исполнения контролируем в обязательном порядке. Наряду с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» областной проект «Народный бюджет Самарской области» позволяет жителям города реализовать все свои инициативы благоустройства и преобразования общественных пространств», – сказал глава города Самара Иван Носков.

В настоящее время под контролем инициативных групп жителей во дворах проводится демонтаж старых покрытий тротуаров и проездов, санитарная обрезка деревьев, установка бортовых камней, подготовка оснований для устройства пешеходных зон, расширение парковочных пространств, расчистка и подготовка локаций для монтажа детских и спортивных площадок, формирование газонов.

Фото: горадминистрация