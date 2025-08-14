Я нашел ошибку
Губернатор Самарской области перенёс администрацию Волжского района в Рощинский
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре

14 августа 2025 11:06
66
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре

В Самаре стартовала реализация инициатив жителей по проекту «Народный бюджет Самарской области». Благодаря поддержке Правительства Самарской области в 2025 году приведут в порядок 51 двор и 4 общественных пространства. 

 Работы ведутся с 8 августа, к настоящему времени уже благоустраивают 10 дворов – на ул. Корабельная, 12/ул. Печерская, 29, ул. Ставропольская, 86, Пятая просека, 137 и др. 

«Много работы предстоит в этом году в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области», и это хорошо! Значит, в городе будет еще больше заасфальтированных дорог, детских площадок, появятся новые благоустроенные места для отдыха и занятий спортом. Пока работы только стартовали, качество исполнения контролируем в обязательном порядке. Наряду с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» областной проект «Народный бюджет Самарской области» позволяет жителям города реализовать все свои инициативы благоустройства и преобразования общественных пространств», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

 В настоящее время под контролем инициативных групп жителей во дворах проводится демонтаж старых покрытий тротуаров и проездов, санитарная обрезка деревьев, установка бортовых камней, подготовка оснований для устройства пешеходных зон, расширение парковочных пространств, расчистка и подготовка локаций для монтажа детских и спортивных площадок, формирование газонов.

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания

