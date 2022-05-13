Благодаря сообщению граждан в Самаре восстановили работу светофора на Московском шоссе

137

Благодаря сообщению на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в Самаре специалисты восстановили работу светофора на Московском шоссе в районе 20-го км.

Светофор «отвернулся» от водителей на оживленной городской магистрали, точнее светофорный объект развернуло ветром. Активная дама-водитель заметила этот неприятный факт и сообщила в региональный Минтранс, оставив сообщение на платформе обратной связи на портале Госуслуг. ЦУР Самарской области зафиксировал этот сигнал и направил в работу.

«07.05.2022 уже как третий день светофор развернуло в сторону домов. Движение не безопасно, особенно если ехать в крайнем правом ряду, когда во втором ряду едет грузовая машина и не виден дублирующий светофор слева».

Ситуацию исправили уже на следующий день. Светофор больше не вводит водителей в заблуждение и исправно выполняет свою функцию по регулированию транспортных потоков.