Благодаря сигналам из ЦУР территорию самарского Речного порта теперь будут убирать регулярно

136

Там также появятся дополнительные скамейки и урны.



На речные прогулки самарцы и многочисленные гости нашего региона теперь будут отправляться с комфортом. С 1 августа территорию набережной в районе Речного порта решено передать на обслуживание муниципальному предприятию «Самарская набережная».

После жалоб в социальных сетях на переполненные урны на причале, региональный ЦУР совместно с муниципальным центром управления Самары предложили решить проблему комплексно, а не просто привлекать службы благоустройства в «пожарном» порядке.

«Вопрос по поводу нашего Речного порта: ни одной урны, всего две лавочки на весь порт. Пошёл теплоход из Казани, туристы вышли и бумажку некуда выкинуть, урны полны. Примите, пожалуйста, меры»

«Посетите Самарский речной порт! И ради интереса посчитайте сколько стоит урн и лавочек от 2-го до 6-го причала. Часто бывает бардак. Гости и туристы с теплоходов прибывают, и хочется, чтобы они видели только красоту Волги».

Кроме отсутствия регулярной уборки ЦУР фиксировал жалобы в соцсетях на отсутствие скамеек и достаточного количества урн на пристани, где граждане ожидают теплоходы ОМИК-и, а теперь и скоростные суда «Валдай». Городские власти планируют установить малые архитектурные формы в начале августа.