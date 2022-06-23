Беседка и арка влюбленных: В поселке Управленческий преображается сквер у ЗАГСа

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В этом году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено пять общественных пространств. Работы на всех объектах уже ведутся.

Сквер у ЗАГСа в районе дома № 13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий занял пятое место в рейтинговом голосовании. Обновление сквера поддержало более 22 100 человек.

В середине мае подрядчик приступил к выполнению ремонта сквера. Ежедневно здесь трудятся около 30 человек. В настоящее время на площадке ведут подготовку под устройство бортового камня и кабеля, завозят грунт.

К 1 сентября подрядчику предстоит выполнить мощение тротуаров, обустроить газон с автополивом и провести озеленение, оформить парковочные места, установить новые осветительные приборы, скамейки и урны. Также в сквере появятся два новых арт-объекта - арка и беседка. К ним будут вести эко-дорожки.

Фото: администрация Самары