Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре: продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова

Я нашел ошибку
Главные новости:
Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины.
Сегодня вакцинацию ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол
Возбуждено уголовное дело.
В одной из школ Самары во время перемены произошёл серьезный конфликт между двумя 11-летними мальчиками
Главная тема встречи –подготовка ко Дню космонавтики.
Дмитрий Азаров встретился с легендарным металлургом Максимом Оводенко
Из них в Самаре - 48 случаев.
В регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции
В первом ковидном госпитале в Самаре за год оказали помощь более 4,5 тысячам пациентов.
Пациент первого ковидного госпиталя Самары: "Я бесконечно благодарен медикам за колоссальную работу"
Социальные предприниматели смогут претендовать на микрозаймы по льготной ставке 1%.
В губернии разрабатывается новая программа по предоставлению льготных микрозаймов для социальных предпринимателей
Травму хоккеист получил 12 марта в выездном матче 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». В ходе встречи шайба попала в голову защитнику.
Защитник клуба МХЛ «Динамо» скончался в возрасте 19 лет в реанимации из-за попавшей в голову шайбы
В пьесе драматург предлагает на выбор два разных финала, творческая группа назвала их мужским и женским.
В театре «Колесо» состоится первая в новом году премьера – спектакль «Ночь святого Валентина»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.96
-0.27
EUR 86.99
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре: продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова

16 марта 2021 16:51
104
С утра от ям избавляли автодорогу в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе.

К сегодняшнему дню специалисты заделали выбоины и другие разрушения на совокупной площади в 5 700 кв. м, таким образом, перешагнув за «экватор» плана согласно муниципальному контракту на 1 квартал (11 200 кв. м).

Так, сегодня продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова, который является одной из самых востребованных транспортных артерий города. С утра от ям избавляли автодорогу в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе.

На текущей неделе работы также предусмотрены на улице Белорусской, в Ташкентском переулке. Отдельные локации на улице Куйбышева тоже охватят аварийно-ямочным ремонтом – на участке от улицы Венцека в сторону улицы Льва Толстого.

Отметим, что с наступлением постоянных положительных температур в Самаре приступят к основным видам ремонта дорог. Всего же только по дорожному нацпроекту в 2021 году преобразятся 32 объекта – это порядка 48 километров дорог, что превысит прошлогодний показатель, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
16 марта 2021  13:20
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
Социум
194
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
16 марта 2021  13:13
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Социум
149
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
16 марта 2021  09:28
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
272
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
928
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
415
Весь список