Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре: продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова

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К сегодняшнему дню специалисты заделали выбоины и другие разрушения на совокупной площади в 5 700 кв. м, таким образом, перешагнув за «экватор» плана согласно муниципальному контракту на 1 квартал (11 200 кв. м).

Так, сегодня продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова, который является одной из самых востребованных транспортных артерий города. С утра от ям избавляли автодорогу в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе.

На текущей неделе работы также предусмотрены на улице Белорусской, в Ташкентском переулке. Отдельные локации на улице Куйбышева тоже охватят аварийно-ямочным ремонтом – на участке от улицы Венцека в сторону улицы Льва Толстого.

Отметим, что с наступлением постоянных положительных температур в Самаре приступят к основным видам ремонта дорог. Всего же только по дорожному нацпроекту в 2021 году преобразятся 32 объекта – это порядка 48 километров дорог, что превысит прошлогодний показатель, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации