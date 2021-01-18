Александр Хинштейн обратился в прокуратуру Самарской области по вопросу организации уборки снега.

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Об этом парламентарий сообщил в своем твиттере.

"Направил обращение прокурору Самарской области в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега. Подробности - позже", - пообещал депутат.

Отметим, ранее пресс-служба ведомства сообщила о том, что по результатам анализа работы по уборке снега в Самаре с 9 по 15 января в городе были выявлены серьезные недостатки. Речь идет о деятельности специализированных служб, проблемах обеспечения техникой и резервами ГСМ, а также работниками, пишет Самру.ру.

"Это повлекло принятие органами прокуратуры, государственного контроля свыше 300 мер реагирования", - отметили в прокуратуре региона.