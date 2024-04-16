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20 апреля в Самаре стартует новый парковый сезон

16 апреля 2024 19:10
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Зоны рекреационного назначения избавляют от остатков зимних накоплений и подготавливают к лету.

В период апрельского месячника по благоустройству на городских территориях, включая парки и другие общественные пространства, сезонные работы усилены. Зоны рекреационного назначения избавляют от остатков зимних накоплений и подготавливают к лету.

Так, в парках Самары с поставленными задачами необходимо справиться до 20 апреля – традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона. Заработают развлекательные площадки, будут функционировать аттракционная техника и все объекты потребрынка, находящиеся в парках, чтобы горожане могли комфортно провести свое свободное время. Подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Уборка организована как с задействованием поливочно-моечной техники, так и вручную. Повышенное внимание сейчас уделяется наведению чистоты на пешеходных дорожках и газонах (подбору прошлогодней листвы, мусора, скопившегося за зиму), подметанию и мытью тротуаров, приведению в порядок ограждений, урн, скамеек, детских игровых и спортивных площадок (восстановлению лакокрасочного покрытия и другим видам косметического ремонта). Кроме того, сотрудники следят за состоянием деревьев. В комплекс работ включена и тщательная очистка и дезинфекция аттракционного оборудования.

Входная группа (перрон, турникеты) также не остается без внимания.

Специалисты заверяют, что никаких поломок колеса обозрения за прошедший год не было. Ежедневно проводится осмотр аттракциона на предмет технических повреждений и неисправности: проверяют двигатели и другое оснащение. В штатном режиме ведется профилактическое обслуживание, при котором своевременно меняют те или иные элементы, в том числе электрического оборудования.

Обращаем внимание горожан на то, что с 20 апреля график функционирования колеса обозрения изменится – аттракцион будет работать дольше: прокатиться и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета можно будет ежедневно, с 10:00 до 22:00 (за исключением двух непродолжительных технологических перерывов). Касса же будет закрываться чуть раньше 22:00, поскольку по регламенту в это время аттракцион должен завершить работу.

МАУ «Парки Самары» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, волонтерскими организациями. Присоединиться к работам по благоустройству на этих и других городских объектах может любой желающий. 17 апреля в Самаре пройдет санитарный средник, а 20 апреля – общегородской субботник.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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