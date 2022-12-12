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15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток

12 декабря 2022 12:23
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15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток

В декабре в Самаре традиционно начинается сезон катков. 15 декабря открывается ледовая площадка на площади Славы. Каток на площади Славы будет работать четвертый сезон подряд: впервые каток здесь был организован в 2019 году и стал настолько популярным, ярким и праздничным местом притяжения гостей и жителей областной столицы, что эксперимент перерос в традицию. По итогам прошлого сезона каток посетили более 35 тысяч человек.

В этом году новогодние праздники в Самарской области пройдут без широких массовых гуляний и концертов, акцент празднования Нового года смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия. «Люди в Самарской области – мудрые. Я уверен, что безудержного веселья не будет. Сегодня на передовой наши защитники Отечества. Мы все должны делать все для их поддержки», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров, подчеркнув, что особое внимание будет уделено отдыху детей, для которых в регионе проведут традиционные детские праздники по линии учреждений культуры, спорта и образования.

Так, по сложившейся традиции площадь Славы порадует гостей и жителей Самарской области праздничной атмосферой. Здесь будет установлена ёлка, мерцающие арки, эффектные декорации, в зоне катка будут работать павильоны проката, раздевалки и точки питания. Ледовое покрытие площадью 255 квадратных метров порадует высоким качеством скольжения: заливка катка будет осуществляться ежедневно, толщина намороженного покрытия составит порядка 15 см. Сам каток украсит яркая подсветка: 110 светодиодных прожекторов, установленных по низу ограждения, 12 световых опор придадут процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу.

Каток на площади Славы будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00 в новогоднюю ночь – круглосуточно. Вход бесплатный.

Теги: В центре внимания

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