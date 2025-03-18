12 и 26 апреля в Самаре пройдут общегородские субботники

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В Самаре стартовала генеральная весенняя уборка улиц, общественных пространств и дворов от мусора и смета, скопившихся за зиму. Коммунальные и дорожные службы ежедневно выводят на уборку территорий городского округа порядка 300 единиц спецтехники и более 3300 рабочих.

Очистка дорог, тротуаров и общественных пространств ведется вручную и с задействованием техники – погрузчиков (фронтальных и мини-форматов), тракторов различной модификации (со щеточным оборудованием, ковшами), самосвалов, пылесосов (дорожных и тротуарных) и др. В течение этой недели вакуумными подметально-уборочными машинами городские службы провели очистку дорог по периметру площади им. Куйбышева и на центральных улицах города. Муниципальное предприятие «Благоустройство» вывезло с улично-дорожной сети более 3 тонн смета, 122 кубометра мусора, а с подтопляемых участков на закрепленных территориях в марте откачано около 4000 кубометров талой воды.



«Общегородские субботники в Самаре состоятся 12 и 26 апреля. Задача – в течение месяца навести порядок во всех районах городского округа. Для этого будет задействовано максимальное количество техники, в том числе подрядных организаций. В течение апреля вместе с жителями и трудовыми коллективами наших предприятий продолжим приводить в порядок парки, скверы и городские дворы, обязательно уделим внимание расчистке территорий после сноса незаконных гаражей. Во время генеральной уборки мы наведем порядок и чистоту, которые будем поддерживать в течение всего года, ведь от каждого из нас зависит, как будет выглядеть наш город», – отметил Иван Носков.

Полностью на весеннее содержание территорий дорожные и коммунальные службы перейдут после того, как снег растает. В рамках генеральной уборки города запланирована очистка, ремонт и покраска дорожных ограждений и знаков, скамеек, урн и т. д.

С наступлением тепла, согласно агротехническим срокам, службы озеленения города готовятся начать создание цветников. По информации муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», в этом году их площадь составит более 38 тыс. кв. м. В первую очередь цветами украсят локации, которые будут задействованы в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего за весну и лето в городе планируется высадить порядка 30 видов однолетних цветущих растений. Для городских клумб и уличных вазонов в теплицах выращивают свыше 1,2 млн растений.

Заросли кустарников будут обрезаны, вдоль улиц ликвидируют аварийные ветки деревьев, проведут формовочную обрезку деревьев в центральных районах Самары.

«Районные администрации и управляющие компании, ТСЖ должны организовать субботники на придомовых территориях, обеспечить инвентарем всех желающих принять участие, и организовать вывоз мусора. Последнее особенно важно, мусор, собранный в ходе субботника, должен быть вывезен в течение максимум трех дней», - отметил Иван Носков.

Инвентарем и расходными материалами будут обеспечены все желающие внести свою лепту в наведение порядка и чистоты в родном городе.

Фото: администрация Самары