1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству

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Работы по благоустройству внешнего облика города начнутся 1 апреля и завершатся к майским праздникам.



Во время месячника будет проведено четыре санитарных средника – 5, 12, 19 и 26 апреля и четыре субботника – 8, 15, 22 и 29 апреля. Привести в порядок планируется 42 млн. м²городских территорий.



Общегородской субботник состоится 22 апреля.

«К участию в средниках и субботниках традиционно приглашаем всех жителей города, сотрудников предприятий, студентов. Наша задача – обеспечить всех желающих необходимым инвентарем и доступной точной информацией о проведении сезонных мероприятий», - отметила Елена Лапушкина



С наступлением устойчивой плюсовой температуры от +10 °C к операциям по санитарному содержанию территорий, подметанию и мойке проезжих частей и тротуаров добавится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном.

Фото: администрация Самары