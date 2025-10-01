Я нашел ошибку
Экономика

Жительница Тольятти с проектом адаптивной одежды стала победительницей программы «Мама-предприниматель»

1 октября 2025 13:38
129
Жительница Тольятти с проектом адаптивной одежды стала победительницей программы «Мама-предприниматель»

В Самарской области завершился региональный этап масштабной федеральной программы поддержки женского бизнеса «Мама-предприниматель». В 2025 году заявки на участие подали более 270 жительниц Самарской области, 15 из них вышли в финал.

Публичная защита бизнес-проектов состоялась 30 сентября на площадке регионального центра «Мой бизнес». Лучшим по итогам работы экспертной комиссии был признан проект адаптивной одежды для детей с ОВЗ «NIKOLA KIDS» Екатерины Рожковой. Жительница Тольятти стала обладательницей гранта в размере 150 тысяч рублей, она также получит шанс представить регион на федеральном уровне и побороться за грант в 1 млн рублей.

«Когда назвали мое имя я даже подумала: может ошиблись – до сих пор не могу поверить. Я в восторге, рада, что мой проект получил такую поддержку», – делится эмоциями победительница регионального этапа.

Екатерина Рожкова – мама двоих детей, она не понаслышке знает с какими трудностями сталкиваются родители особенных детей. Несколько лет назад Екатерина решила обучиться шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Сейчас она уже помогает многим семьям в Тольятти и других городах области, адаптируя одежду под нужды особенных детей.

«Проект помог мне увидеть дальнейшее развитие. В планах – открыть небольшое производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей. Как производителя адаптивной одежды, меня отметили в Фонде «Защитники Отечества», и в перспективе возможно сотрудничество с ними по созданию одежды для ветеранов СВО», – дополняет Екатерина.

Грантовые средства победительница планирует направить на аренду помещения и на сертификацию продукции.

Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри выступили представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители известных предприятий региона, партнеры программы и представители общественных объединений.

Все проекты были отмечены подарками от федеральных и региональных партнеров и специальными призами от центра «Мой бизнес».

«Мы рады видеть, что программа, которую мы запустили в регионе еще в 2018 году, востребована у наших начинающих предпринимателей. Ежегодно мы наблюдаем большое количество заявок, среди которых есть достойные, яркие проекты, – отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. – Конечно, после завершения программы наша поддержка не заканчивается, каждая участница может обратиться в один из центров «Мой бизнес», где ей помогут подобрать те инструменты господдержки, необходимые для роста и развития бизнес-проекта».

С 15 по 26 сентября участницы регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» прошли очные обучающие интенсивы в Самаре и Тольятти. Под кураторством тренеров и приглашенных экспертов учились масштабированию бизнеса – от построения финансовой модели до внедрения решений на основе искусственного интеллекта, а также разработали бизнес-планы. В региональном финале на суд экспертам были представлены самые разные бизнес-проекты: лингвистический клуб, студия праздников, лаборатория красоты, цветочная ферма, центр профориентации и др.

«Я провожу обучающие мастер-классы по мобильной фотографии с прогулкой по городу. Участие в программе дало мне осознание, что проект нужный, его можно масштабировать. Я могу вырасти в предприниматели, могу сотрудничать с крупными организациями и проводить мастер-классы в формате тимбилдинга. Вслушивалась в каждое слово, каждую рекомендацию жюри, их экспертное мнение, уверена, даст толчок к развитию каждой из участниц», – рассказала одна из финалисток Мария Белесова.

Проект, помогающий женщинам в декрете, мамам с несовершеннолетними детьми открыть или масштабировать свой бизнес, в регионе проводится с 2018 года. Организатором выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный «Мой бизнес». Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» участие в проекте бесплатно.

Организатор – Минэкономразвития России. Оператор – Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер – «Мое дело». Партнеры – Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер – СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры – VK, МИФ. Информационные партнеры – 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области.

