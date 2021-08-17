Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По проспекту Карла Маркса в Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта
На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко.
Глава Сызрани Николай Лядин покидает свой пост 
Почти 37 тысяч доз "Спутника V" и 18 тысяч доз "Спутника лайт".
В Самарскую область доставили очередную партию вакцины
Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа.
Заявки на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России-2021» принимаются до 29 августа
Спешите загрузить свои видеоролики с выполнением различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка».
Сегодня завершается прием заявок на участие в конкурсе "Спортивная семья - здоровая семья!"
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.
Самарастат проводит выборочное обследование рабочей силы и трудоустройства выпускников
Теперь принять участие в ней могут не только горожане, получившие оба компонента прививки от COVID-19.
«Самара, я привит!»: в условия акции внесены дополнения
Деятельность РЦК оценивалась по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате.
Региональный центр компетенций Самарской области прошел сертификацию ФЦК
Наверх
Самара  +36 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Заявки на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России-2021» принимаются до 29 августа

17 августа 2021 16:32
71
Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа.

До 29 августа начинающие предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2021». 

Создание условий для успешного предпринимательства, формирование благоприятного делового климата в Самарской области ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Губернатор Дмитрий Азаров особое внимание уделяет поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона.  

Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа. Жюри отберет самые яркие, интересные и успешные проекты молодых предпринимателей области в 10 номинациях. Победители регионального этапа смогут побороться за звание лучших на федеральном уровне. 

«Основная цель всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2021» — поддержка и развитие молодежного предпринимательства в нашей стране, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – А для участников — это отличная возможность рассказать о себе и своем деле на всю область, а затем и на всю страну, получить качественную оценку проекта от ведущих экспертов в сфере бизнеса, познакомиться с коллегами, единомышленниками, найти новых партнеров».

Представить свой проект участники могут в 10 номинациях, среди которых «Торговля», «Сфера услуг», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство» и др. Принять участие в конкурсе смогут и самозанятые граждане. 

В 2020 году один из представителей 63-го региона оказался в списке финалистов-победителей федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Андрей Жвакин с проектом «Сервис для экологичного быта» занял третье место в специальной номинации «Экологическое предпринимательство». Философия экологичного быта, которой придерживается предприниматель, подразумевает под собой использование этичных и безопасных для человека и природы средств для дома и ухода за собой, минимальное количество упаковки, многоразовые альтернативы одноразовым вещам и сортировку вторсырья. В Самаре молодой бизнесмен основал магазин экологичных товаров для дома #ZEROWASTER. Как рассказывает Андрей Жвакин, помимо широкого ассортимент эко-продукции, представленной в магазине, главная его «фишка» - практически полный отказ от упаковки. Это помогает существенно сократить количество отходов, возникающих во время потребления.

Подведение итогов регионального этапа конкурса планируется провести в оффлайн-формате уже 2 сентября.

 

Теги: заявки конкурс молодые предприниматели

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спешите загрузить свои видеоролики с выполнением различных элементов комплекса упражнений «Утренняя зарядка».
17 августа 2021, 16:21
Сегодня завершается прием заявок на участие в конкурсе "Спортивная семья - здоровая семья!"
Сегодня завершается прием заявок на участие в конкурсе "Спортивная семья - здоровая семья!" Спорт
63
До 25 августа.
12 августа 2021, 17:43
Продлен срок подачи заявок на региональный конкурс компаний "Достояние губернии – 2021"
До 25 августа. Общество
765
Цель конкурса - сохранение и популяризация музейных коллекций, связанных с боевым и трудовым подвигом советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
04 августа 2021, 15:26
Ветеранская организация УФСИН СО принимает участие в конкурсе видеороликов «Раритеты Великой Победы»
Цель конкурса - сохранение и популяризация музейных коллекций, связанных с боевым и трудовым подвигом советского народа в годы Второй мировой и Великой... Общество
677
В центре внимания
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
132
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
299
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
671
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1072
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1400
Весь список