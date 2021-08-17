Заявки на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России-2021» принимаются до 29 августа

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До 29 августа начинающие предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2021».

Создание условий для успешного предпринимательства, формирование благоприятного делового климата в Самарской области ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Губернатор Дмитрий Азаров особое внимание уделяет поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона.

Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа. Жюри отберет самые яркие, интересные и успешные проекты молодых предпринимателей области в 10 номинациях. Победители регионального этапа смогут побороться за звание лучших на федеральном уровне.

«Основная цель всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2021» — поддержка и развитие молодежного предпринимательства в нашей стране, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – А для участников — это отличная возможность рассказать о себе и своем деле на всю область, а затем и на всю страну, получить качественную оценку проекта от ведущих экспертов в сфере бизнеса, познакомиться с коллегами, единомышленниками, найти новых партнеров».

Представить свой проект участники могут в 10 номинациях, среди которых «Торговля», «Сфера услуг», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство» и др. Принять участие в конкурсе смогут и самозанятые граждане.

В 2020 году один из представителей 63-го региона оказался в списке финалистов-победителей федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Андрей Жвакин с проектом «Сервис для экологичного быта» занял третье место в специальной номинации «Экологическое предпринимательство». Философия экологичного быта, которой придерживается предприниматель, подразумевает под собой использование этичных и безопасных для человека и природы средств для дома и ухода за собой, минимальное количество упаковки, многоразовые альтернативы одноразовым вещам и сортировку вторсырья. В Самаре молодой бизнесмен основал магазин экологичных товаров для дома #ZEROWASTER. Как рассказывает Андрей Жвакин, помимо широкого ассортимент эко-продукции, представленной в магазине, главная его «фишка» - практически полный отказ от упаковки. Это помогает существенно сократить количество отходов, возникающих во время потребления.

Подведение итогов регионального этапа конкурса планируется провести в оффлайн-формате уже 2 сентября.