В Самарской области впервые прошла Неделя Креативного бизнеса

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В региональном центре «Мой бизнес» прошел масштабный форум, объединивший креативное бизнес-сообщество Самарской области и ведущих экспертов этой сферы федерального уровня. За три дня событие посетили более 500 участников. В программу форума вошли три трека: «Туризм и развитие территорий», «Медиа и реклама» и «Дизайн и визуальные искусства». Все темы оказались более, чем актуальными для профессионального сообщества нашего региона, о чем говорят живые и активные дискуссии, состоявшиеся на мероприятиях Недели.



Самарская область – один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий. В губернии разрабатываются и действуют меры поддержки креативного предпринимательства. «Сфера креативных индустрий – это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, – заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, – подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее», – ранее отмечал Глава региона Дмитрий Азаров.



Открыл насыщенную программу форума Public Talk «Маркетинг региона: всё о конкурентных территориях для туризма, проживания и бизнеса». В дискуссии приняли участие эксперты из Москвы, Самары и Ульяновска. Они поделились опытом реализации туристических проектов в разных регионах, обсудили с участниками встречи различные форматы туристических пространств, эффективность брендинга территорий и способы продвижения креативных индустрий.



Ярким событием первого дня Недели Креативных индустрий стал блок деловой программы, посвященный гастро-туризму. О значимости культурного кода при реализации современных проектов рассказал ресторатор, президент Ассоциации Milimon Family Евгений Реймер. «Мы делали разного толка проекты - без пропитки культурным кодом нашего региона. А золото оказалось под ногами! История, культурный код - это то, что очень сильно откликается в сердцах жителей региона. И это очень важно для туристов - аутентичность места, проекта. Культурный код - это то, что нас выделяет. И это то, что с точки зрения бизнеса, приносит очень хороший доход», - отметил Евгений Реймер.



Как привлекать на отраслевые события и ивенты участников рассказала гостям центра «Мой бизнес» креативный продюсер ежегодного гастрономического фестиваля GASTREET Татьяна Равилова (г. Москва). Кроме объединения профессионалов такие фестивальные площадки могут стать мощным туристическим магнитом для региона. «Фестиваль днём - это всевозможные мастер-классы, обучения, тренинги для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. А вечером - нетворкинг, во время которого проекты находят своих инвесторов, работодатели - сотрудников. Происходят самые важные разговоры и встречи для бизнеса», - рассказала Татьяна Равилова.

Еще один блок деловой программы был посвящен дизайну. На тематической встрече участники вместе с представителями отрасли обсудили тенденции предметного дизайна в России и влияние дизайна на успешность бизнеса в целом.



Второй день форума был полностью посвящен темам медиа и рекламы. На медиа-завтраке, участниками которого стали представители традиционных СМИ и Интернет-изданий, журналисты, блогеры, пиарщики и другие специалисты масс-медиа, креативным предпринимателям рассказали, как легко попасть в медиа и повысить узнаваемость своего проекта. Состоялись встречи с региональными и федеральными экспертами. Они обсудили с гостями события основные тренды культурного маркетинга, PR-стратегии, которые без больших бюджетов способны влюблять аудиторию в бренды.



Основными лейтмотивами финального дня Недели креативного бизнеса в Самаре стали проактивность и коллаборации. Эксперты делились опытом реализации успешных совместных проектов и призывали креативный бизнес региона не бояться объединяться ради свежих идей.



«Форум такого масштаба для представителей креативных индустрий проходит в регионе впервые. За три дня участники смогли познакомиться с лучшими практиками, вдохновиться успешными примерами и наладить взаимовыгодные партнерства, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Благодаря грантовой поддержке региона инициативная команда реализовала свой важный социальный проект, который поможет предпринимателям в сфере креативных индустрий в продвижении и развитии их проектов. Напоминаю, что до 25 апреля мы принимаем заявки на новый конкурс грантов для социально-ориентированных НКО».