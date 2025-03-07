В Самарской области провели оценку 10 000 нормативных актов по их воздействию на бизнес

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В Самарской области подготовлено около 10 000 заключений об оценке регулирующего воздействия за 10 лет. По итогам 2024 года процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня.

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Такой подход позволяет утверждать эффективные документы, которые не накладывают на предпринимателей избыточные обязанности, запреты и ограничения. Институт оценки регулирующего взаимодействия (ОРВ) и экспертизы нормативных актов функционирует с 2014 года.

Формирование комфортного предпринимательского и инвестиционного климата включает в себя, в том числе, снижение административных барьеров. Этот показатель учитывается при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. О значимости создания условий для бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Совместно с бизнес-сообществом мы ежегодно проводим оценку регулирующего воздействия примерно 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов. Предприниматели включены в работу по созданию комфортной деловой среды в регионе и совершенствованию нормативно-правового регулирования бизнес-деятельности», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области работает интернет-портал regulation.samregion.ru , на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие нормативные акты.

На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.