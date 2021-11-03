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В Самарской области представителям малого и среднего бизнеса доступны микрозаймы под 1%

3 ноября 2021 21:20
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Гарантийный фонд Самарской области утвердил новую программу антикризисной поддержки предприятий из пострадавших отраслей экономики.

Гарантийный фонд Самарской области утвердил новую программу антикризисной поддержки предприятий из пострадавших отраслей экономики. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в Фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке 1% годовых. 

В Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что позволяет создавать в регионе комфортные условия для предпринимателей и самозанятых. Эта работа ведется под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова. 

Новый финансовый продукт ГФСО предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы микрозайма. В качестве залога может выступать движимое или недвижимое имущество заемщика, в том числе, которое планируется приобрести на средства микрозайма. 

«Новая антикризисная программа начинает действовать уже с 3 ноября. По ней предприниматели могут получить от 100 тысяч рублей, сроком на два года. Специалисты ГФСО рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня. Призываю предпринимателей нашего региона активно обращаться в Гарантийный фонд и использовать «дешевые деньги» на развитие и текущие потребности своего бизнеса», - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Основными условиями предоставления займа является соответствие вида деятельности предприятия перечню пострадавших отраслей, утвержденному федеральным правительством в апреле 2020 года, а также приемлемый уровень платежеспособности заемщика. Новая программа будет действовать до конца 2021 года. 

Специалисты Фонда рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня. 

Еще одной мерой антикризисной поддержки Гарантийного фонда стало снижение ставки по программе для самозанятых с 6,85% до 1%. По ней плательщики налога на профессиональный доход смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей, сроком до двух лет. Самозанятые могут направить заемные средства на покупку материалов, приобретение имущества, возврат ранее взятых кредитов. 

Кроме того, все клиенты Гарантийного фонда, если это им необходимо, могут получить отсрочку на 3 месяца по действующим договорам.

Важно отметить, что в перечне финансовых продуктов ГФСО также есть и другие программы, по которым можно получить до 5 млн рублей по ставке от 3,75% годовых. Этими продуктами могут воспользоваться все предприниматели региона.

 

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