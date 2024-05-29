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В Самарской области наградили активных предпринимателей

29 мая 2024 12:33
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в Самарской области наградили активных предпринимателей

28 мая в региональном центре «Мой бизнес 63» отметили предпринимателей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Торжественная церемония награждения была посвящена Дню российского предпринимательства, который в нашей стране ежегодно отмечается 26 мая.

В своём поздравлении предпринимателей региона с профессиональным праздником Губернатор Дмитрий Азаров отмечает, что бизнес-сообщество играет важнейшую роль в решении задач укрепления экономики, повышения ее конкурентоспособности, создания условий для обеспечения технологического суверенитета нашего региона и всей страны. Гибкие возможности перестройки и переориентирования деятельности, широкая линейка инструментов поддержки позволили этому сегменту стать одним из драйверов развития региональной экономики.

«Сегодня 134,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области производят уникальную продукцию, которую покупают миллионы людей, предоставляют качественный сервис, создают рабочие места и развивают родной регион. Мы, в свою очередь, всегда готовы поддерживать наших предпринимателей, быть с бизнесом в прямом диалоге и совместно, в партнерстве создавать лучший в стране деловой и инвестиционный климат», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мероприятия, посвященные этой дате, проходят во всех уголках губернии до конца мая. Флагманским событием стал масштабный форум «Мой бизнес 63. Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса». За два дня его посетили более 1500 тысяч человек. Форум прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В этом году почетными грамотами, благодарностями министра и благодарственными письмами министерства были отмечены 34 представителя бизнеса из Самары, Тольятти, Отрадного, а также Приволжского, Челно-Вершинского, Богатовского, Кошкинского и других районов. Они ведут деятельность в самых разных сферах: общественного питания, производства, образования, креативных индустрий, строительства и др.

В этот день также отметили сотрудников региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства и представителей ведущих университетов региона за активное участие и личный вклад в проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в регионе.

«Я работаю в сфере общественного питания уже около 30 лет. И я вижу развитие, как сегодня помогает государство. Сегодня, если мы не можем решить какой-то вопрос, всегда обращаемся в центр «Мой бизнес», где нам всегда помогут. Нас переполняет чувство благодарности, что к нашим проблемам относятся настолько неравнодушно», – отметила индивидуальный предприниматель из Отрадного Елена Деревяга.

«Как показывает практика – только действие дает результат. Мы благодарны министерству за высокую оценку нашей работы, такие награды добавляют энергии – хочется делать еще больше», - подчеркнул генеральный директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: В центре внимания

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