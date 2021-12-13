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В Самаре стартует предновогодняя ярмарка продукции самозанятых

13 декабря 2021 17:38
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Ярмарка приурочена к визиту в областную столицу главного российского Деда Мороза из Великого Устюга.

17 декабря 2021 года в Самарской области стартует предновогодняя ярмарка продукции самозанятых. В маркете изделий талантливых мастеров нашего региона смогут принять участие и индивидуальные предприниматели, создающие сувенирную продукцию, новогодние товары. Ярмарка приурочена к визиту в областную столицу главного российского Деда Мороза из Великого Устюга.

Предновогодняя ярмарка организована министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и будет частью масштабной праздничной акции от ОАО «РЖД». В этот день на самарский железнодорожный вокзал прибудет новогодний поезд, а рядом с нарядными вагонами - на платформе «Космическая» - состоится большая развлекательная программа с музыкой, танцами, конкурсами и аниматорами. Здесь же, в центре праздничных гуляний, развернется ярмарочная площадка организованная региональным центром «Мой бизнес» по поручению областного минэкономразвития. Гости события смогут посетить передвижную приёмную деда Мороза, отправить поздравительные открытки своим близким и приобрести новогодние подарки — уникальные сувениры ручной работы и угощения от самарских умельцев.

На ярмарке самозанятые представят авторские украшения и аксессуары, вязаные игрушки, новогодние свечи и подарочные наборы, изделия из керамики, предметы одежды, а также горячие напитки и свежую выпечку.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 

«Число самозанятых в Самарской области уже превысило 90 тысяч человек, это один из самых высоких показателей в стране, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И мы делаем все, чтобы люди выходили из теневого сектора, работали официально, использовали все возможности, созданные для них регионом. Проведение тематической предновогодней ярмарки стало нашей доброй традицией и популярной мерой поддержки среди плательщиков налога на профессиональный доход. Мы и дальше будем развивать это направление популяризации проектов региональных мастеров. В ближайших планах региона – свой маркетплейс, работа по созданию которого уже ведется».

Пользователи специального налогового режима развивают свои проекты, используя действующие в регионе инструменты поддержки. Сегодня для них доступны льготные микрозаймы под 1%, консультации в центрах "Мой бизнес", аренда рабочих мест в коворкингах, помощь при выходе на маркетплейсы. Целый комплекс мер связан с продвижением проектов самозанятых: онлайн-витрина на сайте mybiz63.ru, ярмарки продукции плательщиков налога на профдоход, бизнес-кейсы с целым комплексом услуг по рекламе продукта и грамотной настройке «продающих» соцсетей. 

Заявки потенциальных участников предновогодней ярмарки прошли конкурсный отбор у экспертов «Мой бизнес». В этом году аналогичные события уже проводились в преддверии главного весеннего праздника – Международного женского дня; летом, в рамках фестиваля Волга Фест и в сентябре, когда самозанятых региона объединил масштабный двухдневный осенний маркет. Площадки ярмарок от центра «Мой бизнес» позволяют ремесленникам презентовать свои проекты на широкую аудиторию, реализовать готовую продукцию и найти новых постоянных покупателей. 

 

Фото:    правительство СО

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