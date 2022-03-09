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В Самаре состоялась весенняя ярмарка продукции самозанятых

9 марта 2022 17:43
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Более 500 жителей региона посетили весеннюю ярмарку продукции самозанятых.

В преддверии Международного женского дня в столице региона вновь состоялась весенняя ярмарка продукции самозанятых. В этом году в ней приняли участие 17 проектов из разных уголков Самарской области: Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Отрадного, Жигулевска и Ставропольского района. Посетителями ярмарки стали более 500 человек.

Формирование комплекса мер поддержки самозанятых граждан в Самарской области ведется благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Создание комфортного делового климата – одна их ключевых задач Стратегии лидерства, разработанной по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии с жителями региона. Сегодня самозанятые активно развивают свои проекты, пользуются мерами поддержки и возможностями, которые создаются для плательщиков налога на профессиональный доход.

В течение всего дня на площадке галереи «Формограмма» участники весенней ярмарки предлагали гостям свою уникальную продукцию. Здесь были представлены украшения, предметы интерьера, керамические изделия, женская одежда, детские игрушки, домашняя пастила и сушеные фрукты, мед с домашней пасеки, мясные продукты натурального копчения и др.

Организатором таких событий выступает областное минэкономразвития совместно с региональным центром «Мой бизнес». Каждый участник, прошедший конкурсный отбор, получил бесплатное место на торговой площадке и смог представить свой проект широкой аудитории.

«Число самозанятых в нашем регионе уже превысило 100 тысяч человек. Это предприниматели, которые приняли решение развивать свое дело в легальном поле, платить налоги и использовать возможности господдержки. Уже третий год мы развиваем линейку региональных мер, мотивируем самозанятых к ведению прозрачной деятельности, стремимся создать все условия для их роста. Пользователям специального налогового режима доступны консультационные услуги, образовательные программы, имущественная поддержка, а также услуги по продвижению и многое другое», – рассказал о работе с самозанятыми министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Ярмарки продукции региональных мастеров зарекомендовали себя как наиболее востребованный инструмент поддержки. В 2021 году такие события объединили 70 участников и более 3 тысяч посетителей.

Как признаются участники весенней ярмарки, возможность представить свой товар и найти новых клиентов даёт мощный импульс к дальнейшему развитию их проектов.

«Мы готовим продукцию горячего копчения, варим сыры, создаем конфеты ручной работы. О ярмарке мы узнали из аккаунта «Мой бизнес 63» в одной из социальных сетей, подали заявку и были очень рады, что прошли отбор. Мы благодарны министерству экономического развития Самарской области за предоставленную возможность продемонстрировать свою продукцию и найти новых клиентов по всему региону», – подчеркнула Ирина Иванова, основатель домашней коптильни «Ум отъешь» из Отрадного.

«В первую очередь, ярмарка – это знакомства с коллегами, новые партнёрства и возможность наладить дальнейшее сотрудничество. Это новые клиенты, которые к нам приходят вживую. Мед – специфический продукт, поэтому наш основной способ заявить о себе – сарафанное радио. На ярмарке мы смогли, что называется, показать себя и посмотреть на других», – рассказал владелец пасеки Антон Дудукин из Кинель-Черкасского района.

 

Фото:   правительство СО

 

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