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В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»

19 ноября 2024 09:36
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в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»

4 и 5 декабря 2024 года в Самарской области пройдет традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63». В этом году тема форума звучит как «Люди. Технологии. Решения». Ежегодное бизнес-событие впервые пройдет в формате технологического форума. Участники погрузится в атмосферу развития, созидания, креатива, создания новых бизнес-процессов и инициатив.

Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата - одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Региональный форум «Мой бизнес» проводится в Самарской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и ежегодно собирает на одной площадке предпринимателей из разных сфер.

Задача мероприятия — предоставить гостям проверенный и безопасный материал от экспертов, дать возможность бизнес-сообществу подвести итоги года и обменяться стратегиями развития с представителями власти и совместно построить новые бизнес-цели.
«Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме «Мой бизнес 63», - обратился к предпринимателям врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Форум пройдет по 7 тематическим трекам. Участники вместе с федеральными и региональными экспертами поговорят о ведении бизнеса от старта до масштабирования, о бизнес-трендах 2025, о креативных индустриях, самозанятости, и многом другом. В рамках форума также состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес». Заявку на участие можно подать по ссылке.

 

Теги: Акценты В центре внимания

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