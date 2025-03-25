В Самаре пройдет Мастерская бизнес-моделей – практическое мероприятие в рамках программы «Бизнес-реактор StartupSamara»

5 апреля в 10:30 пройдет Мастерская бизнес-моделей – практическое мероприятие в рамках программы «Бизнес-реактор StartupSamara»
Что вас ждет:
Разработка бизнес-модели за один день – от идеи до готового плана действий.
Практика вместо теории – используем проверенные инструменты и реальные кейсы.
Поддержка экспертов – получите советы от профессионалов, чтобы избежать типичных ошибок.
Нетворкинг – обмен идеями, новые знакомства и потенциальные партнеры.
Эксперты мероприятия:
Александр Клюкач – руководитель StartupSamara;
Алексей Добрусин – коммерческий директор Meducation, эксперт по маркетингу и продажам;
Татьяна Март, предприниматель, бизнес-трекер, сооснователь Центра развития личности «Грань Реальности»;
Виктор Митин – модератор мероприятия, руководитель программы «Бизнес-реактор StartupSamara».
Самара, ул. Молодогвардейская, 211
Участие бесплатное, но количество мест ограничено!