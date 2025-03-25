В Самаре пройдет Мастерская бизнес-моделей – практическое мероприятие в рамках программы «Бизнес-реактор StartupSamara»

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5 апреля в 10:30 пройдет Мастерская бизнес-моделей – практическое мероприятие в рамках программы «Бизнес-реактор StartupSamara»

Что вас ждет:

Разработка бизнес-модели за один день – от идеи до готового плана действий.

Практика вместо теории – используем проверенные инструменты и реальные кейсы.

Поддержка экспертов – получите советы от профессионалов, чтобы избежать типичных ошибок.

Нетворкинг – обмен идеями, новые знакомства и потенциальные партнеры.

Эксперты мероприятия:

Александр Клюкач – руководитель StartupSamara;

Алексей Добрусин – коммерческий директор Meducation, эксперт по маркетингу и продажам;

Татьяна Март, предприниматель, бизнес-трекер, сооснователь Центра развития личности «Грань Реальности»;

Виктор Митин – модератор мероприятия, руководитель программы «Бизнес-реактор StartupSamara».

Самара, ул. Молодогвардейская, 211

Участие бесплатное, но количество мест ограничено!