В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых

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В выходные - 26 и 27 ноября - региональный центр «Мой бизнес» станет центром притяжения для самозанятых Самарской области. В Доме Предпринимателя пройдет серия образовательных мероприятий в рамках программы «Действуй. Твори. Люби». Они посвящены плательщикам налога на профессиональный доход и развитию проектов начинающих предпринимателей.

Условия для развития проектов самозанятых создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Поддержка начинающих и действующих предпринимателей - ключевая задача в работе областного Правительства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым.

Уникальная обучающая программа выходного дня разработана в центре «Мой бизнес» по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Спикерами и экспертами на мероприятии выступят ведущие специалисты в сфере бизнеса в регионе: владелица сети детских центров «Вундеркинд» Наталья Виханова, модельер Маша Горячева, наставник предпринимателей по развитию клиентского сервиса Юлия Романеева. Узнать подробную программу события можно по ссылке.

Это будет настоящий бизнес-ретрит, участники которого смогут почувствовать себя частью сообщества единомышленников, уделить время развитию полезных личностных качеств и поддержке эмоциональной стабильности, настроиться на эффективное развитие своего проекта и получить полезные инструменты для реализации самых смелых бизнес-идей.

Эксперты проконсультируют самозанятых по их проектам, разберут самые разные бизнес-вопросы: от старта проекта до новых партнеров и точек сбыта, сделают акцент на практическую отработку полученных знаний.

Двухдневная программа включает в себя бизнес-завтраки, мастер-классы по маркетингу и выходу на маркетплейсы, обсуждение лучших практик в сфере продаж и много другое.

В Самарской области налоговый режим для самозанятых пользуется высокой популярностью. Сегодня суммарный доход плательщиков налога на профессиональный доход составляет 28,7 млрд рублей.

«Мы подходим к поддержке самозанятых комплексно. И часто начинающие предприниматели с творческими проектами, на самом старте своей деятельности нуждаются в теоретических и практических знаниях об основах ведения своего дела, в советах более опытных и компетентных коллег по цеху, в общении с единомышленниками. И мы объединяем все эти потребности в единые образовательные программы для пользователей специального налогового режима, мы приглашаем самозанятых к участию во всех бизнес-событиях региона, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня в регионе зарегистрировано более 146 тысяч самозанятых граждан, и для их роста и развития в Самарской области созданы все условия».

Помимо образовательных и консультационных услуг, которые самозанятые могут получить в рамках программ и от специалистов центров «Мой бизнес», в регионе действует целый спектр инструментов поддержки, направленных на развитие проектов начинающих предпринимателей. Это льготные финансовые программы Гарантийного фонда, где для самозанятых предусмотрены минимальная ставка - всего 1% годовых; это услуги по информационной поддержке и продвижению продуктов и услуг самозанятых, в том числе, бизнес-кейсы – пакетная услуга, действующая в регионе третий год и ставшая за это время очень популярной. Для продвижения также действует онлайн-витрина, созданная на портале mybiz63.ru.

«Я начала заниматься любимым делом с апреля 2021 года и в течение первых 14 дней зарегистрировалась, чтобы все было официально! Определённо, регистрация в качестве самозанятого помогает: я могу проходить обучающие курсы, получать поддержку от государства и, в конечном итоге, развиваться и расти», - отметила мастер по созданию детского текстиля и игрушек Ксения Баусова.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.