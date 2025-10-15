Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили влияние нормативных актов на бизнес

15 октября 2025 15:20
147
Особое внимание в ходе заседания уделили рассмотрению промежуточных итогов развития института ОРВ в Самарской области в 2025 году.

В региональном центре «Мой бизнес» прошло ежегодное заседание Консультативного Совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на предпринимателей и экспертизе нормативных правовых актов и их проектов. 

В заседании приняли участие представители минэкономразвития региона, органов местного самоуправления, деловых объединений, а также аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Оценка регулирующего воздействия – это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Такой подход позволяет утверждать эффективные документы, которые не накладывают на предпринимателей избыточные обязанности, запреты и ограничения. 

С момента внедрения в 2014 году на региональном и муниципальном уровне ОРВ, экспертизе и оценке фактического воздействия подверглись более 8 тыс. нормативных правовых актов. 

«Работа Совета направлена на повышение эффективности процедур оценки регулирующего воздействия в Самарской области, что будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности региона, а также улучшению наших позиций в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», – подчеркнул Олег Майоров, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области.

В ходе мероприятия участники обсудили новую методику формирования рейтинга регионов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы. Особое внимание в ходе заседания уделили рассмотрению промежуточных итогов развития института ОРВ в Самарской области в 2025 году.

В Самарской области работает интернет-портал regulation.samregion.ru, на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие нормативные акты. 

На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

По итогам 2024 года Самарская область вошла в число регионов, где работа по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов на бизнес выстроена наиболее эффективно. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня - оценивались итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы.

Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного Правительства. Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе ведется системная работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест для жителей региона. 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

