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В полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес

30 июля 2024 13:35
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в полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес

Специалисты Авито проанализировали объем предложения и спроса в категории «Готовый бизнес» во втором квартале 2024 года. Оказалось, что жители Самарской области стали чаще искать дело, в которое можно вложиться, а предприниматели — чаще хотели получить заем.

  • Покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения на платформу. На втором месте — желание взять бизнес в аренду, а на третьем  стать партнером.

  • Во втором квартале 2024 года бизнес в сферах торговли, общепита, а также красоты и здоровья оказались в топе самых востребованных сфер бизнеса для покупки на Авито.

  • Пункты выдачи заказов показали самый значительный темп роста — за апрель-июнь спрос на них вырос в 3 раза.

 

Распределение спроса и предложения по целям участия в бизнесе

Во II квартале 2024 года покупка готового бизнеса стала самой популярной целью обращения предпринимателей на платформу с показателем в структуре спроса 86%. На втором месте — желание взять бизнес в аренду (6%). Также 5% искали бизнес, в котором можно стать партнером.

Аналитики Авито отмечают, что жители Самарской области стали также чаще искать инвестиционно-привлекательные проекты. Так, во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в полтора раза больше пользователей просматривали объявления, где предприниматели искали инвестиции.

«Все больше людей начинают интересоваться покупкой готового бизнеса, причем это не только предприниматели, но и обычные люди, в том числе и молодежь. Опрос Авито, проведенный среди россиян в возрасте от 18 до 34 лет, показал, что 88% молодых россиян хотели бы иметь свое дело, но многим из них не хватает средств и знаний для открытия самостоятельного бизнеса, поэтому они ищут возможность инвестировать в уже готовое дело или стать партнером. Также многие из тех, кто все же решился на открытие бизнеса, и понял, что ему требуются дополнительные средства на его расширение, начинают искать возможность привлечения капиталовложений или займа. Для этого все чаще начинают использовать онлайн-платформы  —  число подобных объявлений выросло в четыре раза за год. Сегодня на Авито размещается более 700 000 предложений готового бизнеса, привлечения инвестиций и поиска партнеров», — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито.

Количество объявлений в категории «Готовый бизнес» с апреля по июнь по сравнению с январем-мартом увеличилось на 4%. Наибольшая доля объявлений (61%) приходится на продажу бизнеса. За квартал количество объявлений с таким запросом выросло на 3%. На втором месте по популярности (24%) — привлечение инвестиций. Таких объявлений стало больше на 16%. Топ-3 с долей в 9% закрывает запрос на поиск партнера. Количество таких объявлений увеличилось на 31%. Также предприниматели в 3 раза чаще хотели получить заем.

Наиболее востребованные сферы бизнеса

По итогам II квартала 2024 года наибольший спрос пришелся на бизнес в сфере торговли (20%), его средняя стоимость составила 590 тыс. рублей.  На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем 13% и стоимостью в 390 тыс. рублей, а замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и здоровья (9%), который можно приобрести за 600 тыс. рублей. Спрос на него за последний год вырос на 22%.

Затем идут пункты выдачи заказов (6%) — за апрель-июнь спрос на них вырос в три раза, в среднем их выставляют на продажу за 900 тыс. рублей. На пятом месте — автобизнес (6%) — его в среднем продают за 2 млн рублей.

Лидеры по количеству предложений

Предприятия в сфере общепита и торговли также оказались в топе и по количеству предложений (14% и 13% соответственно). 8% приходится на ИТ-бизнес, 6% — на сферу услуг. А закрывает Топ-5 бизнес в сфере производства с долей 4%.

С 14 марта 2024 года на платформе Авито франшизы были выделены в отдельную категорию. На сегодняшний день на Авито представлено более 180 000 предложений франшиз по всем регионам России.

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