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В городах и районах Самарской области усилят работу с бизнесом

6 ноября 2024 22:17
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Региональное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций организовали ежегодную стратегическую сессию.

Представители муниципальных образований Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит - в развитие Самарской области. 

Региональное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций организовали ежегодную стратегическую сессию, чтобы в интенсивном режиме представители городских и районных администраций получили новые знания в инвестиционной сфере от федеральных экспертов, а также смогли отработать их на практике. 

Наработки участников оценил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он оценивал идеи участников, давал свои рекомендации по привлечению региональных и федеральных инструментов поддержки. 

«Ежегодно собираем муниципальные образования на стратегическую сессию, чтобы оценить текущую работу, обменяться лучшими практиками, дать рекомендации и определить дальнейшие шаги по совершенствованию работы с бизнес-сообществом, - сказал Дмитрий Богданов. - В течение одного рабочего дня, в интенсивном формате, вместе с коллегами актуализировали инвестиционные программы муниципалитетов, изучили новые тематики, разобрали общие ошибки и общие проблемы. Уверен, что такой подход к командообразованию, к совместному изучению успешных практик позволит нам еще слаженнее и эффективнее работать над созданием благоприятного инвестклимата в Самарской области».

В течение одного рабочего дня, в интенсивном формате, вместе с коллегами актуализировали инвестиционные программы муниципалитетов, изучили новые тематики, разобрали общие ошибки и общие проблемы. 

Команды определили перспективные ниши, выбрали направления, востребованные для конкретных территорий, а также сформировали инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. Стратегическая сессия прошла в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Ирина Горбатюк, начальник отдела экономического развития администрации г.о. Новокуйбышевск:

- Мы всегда очень охотно участвуем в таких мероприятиях – они выводят нас на новый уровень. К тому же, это еще одна площадка для общения с коллегами, получения обратной связи от вышестоящего руководства. По итогам первой стратегической сессии был создан документ инвестиционной стратегии города, проект которого мы будем сегодня защищать. Благодаря прошлой сессии, мы абсолютно по-новому посмотрели на наш город и на развитие нашей территории, например, мы увидели, что можем развивать туристическое направление. Спасибо минэкономразвития Самарской области и Агентству по привлечению инвестиции за такие мероприятия.

Андрей Советкин, первый заместитель главы г.о. Сызрань 

- Сегодня идет конкуренция между муниципалитетами по инвестиционной привлекательности, привлечению инвесторов, а на стратегической сессии присутствовали муниципалитеты, которые достигли в этом больших результатов. Спасибо минэкономразвития за такие мероприятия, на которых можно пообщаться, изучить лучшие опыты коллег, выработать общие практики решения тех или иных насущных проблем.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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