В 2023 году предприниматели и физлица Самарского региона получили 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес»

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В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области подвели итоги работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сегмент МСП в регионе успешно перестроился на работу в новых экономических условиях, продолжает развиваться и занимать ниши, освободившиеся после ухода многих иностранных компаний.

В сегменте МСП занят каждый третий житель трудоспособного возраста, включая самих предпринимателей. Всего в губернии зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 210 тысяч самозанятых граждан.

«Для стабильной работы и уверенного роста предпринимательства в Самарской области созданы все необходимые условия: региональные и федеральные инструменты господдержки, инфраструктура развития малого и среднего бизнеса. В каждом городском округе успешно работает центр «Мой бизнес» – всего мы создали 11 таких площадок. По итогам 2023 года действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили здесь 30 тысяч услуг», – перечислил Дмитрий Богданов.

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», перечень услуг охватывает все сферы, категории предпринимателей и жизненные циклы бизнеса. Для начинающих предусмотрены образовательные курсы по основам предпринимательства, льготные микрозаймы по минимальной ставке 1% годовых, услуги по продвижению продукции, грантовая поддержка и многое другое. Для зрелого бизнеса доступен широкий спектр услуг, в том числе льготные микрозаймы и поручительства, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, бережливому производству, автоматизации управленческого контроля и др.

На площадке регионального центра «Мой бизнес», помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров.

«Я обратилась в центр «Мой бизнес», чтобы получить декларации соответствия на зефир и шоколад. Это дало возможность увеличить наш ассортимент и выйти на работу с корпоративными клиентами. Благодарю областное минэкономразвития за такую поддержку, – поделилась своим примером основатель кондитерской студии «Кондитер Мама» в г.Тольятти Вера Коякова. – Осенью 2023 году участвовала в программе «Мама предприниматель» с проектом создания кондитерской Арт-школы, вышла в полуфинал в Самаре. Было невероятно интересно! Качественное обучение, квалифицированные спикеры и тренеры».

Фото предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области