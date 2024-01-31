В 2023 году предприниматели и физлица Самарского региона получили 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.
В центрах амбулаторной онкологической помощи региона пройдут Дни открытых дверей
Урок №1. Правила внесения в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.
Росреестр СО разъясняет: практикум по использованию электронных услуг
Ледовая площадка расположена по пути следования пригородных поездов из Самары в Тольятти, в районе поселка Васильевка.
На платформе «Волжская жемчужина» открыт уникальный каток под открытым небом
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром февраля местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
За время просветительской акции Российского общества «Знание» в Приволжском федеральном округе прошло 426 лекций.
Приволжский федеральный округ принял активное участие в акции «Достижения России»
В течение трех дней росгвардейцы будут соревноваться в стрельбе из боевого оружия, плавании и лыжных гонках.
В Тольятти стартовал чемпионат по зимнему офицерскому троеборью Приволжского округа Росгвардии
Обучение сотрудников и повышение квалификации - одно из основных направлений в работе с персоналом в «РКС-Самара».
Специалисты «РКС-Самара» получили дополнительное образование и стали уникальными
С места ДТП мальчик госпитализирован.
В Самаре на проспекте Карла Маркса под колеса иномарки попал подросток
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.29
-0.32
EUR 96.79
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка «Куликово поле. Поле ратной славы» откроется для посетителей 1 февраля в Самарском археологическом центре
В Самаре в Музее Модерна пройдет лекция «"Демоны" М. Врубеля»
1 февраля в Тольятти стартует многодневный Чемпионат России по сноукайтингу
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2023 году предприниматели и физлица Самарского региона получили 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес»

31 января 2024 13:03
218
В 2023 году предприниматели и физлица Самарского региона получили 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес»

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области подвели итоги работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сегмент МСП в регионе успешно перестроился на работу в новых экономических условиях, продолжает развиваться и занимать ниши, освободившиеся после ухода многих иностранных компаний.

В сегменте МСП занят каждый третий житель трудоспособного возраста, включая самих предпринимателей. Всего в губернии зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 210 тысяч самозанятых граждан.

«Для стабильной работы и уверенного роста предпринимательства в Самарской области созданы все необходимые условия: региональные и федеральные инструменты господдержки, инфраструктура развития малого и среднего бизнеса. В каждом городском округе успешно работает центр «Мой бизнес» – всего мы создали 11 таких площадок. По итогам 2023 года действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили здесь 30 тысяч услуг», – перечислил Дмитрий Богданов.

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», перечень услуг охватывает все сферы, категории предпринимателей и жизненные циклы бизнеса. Для начинающих предусмотрены образовательные курсы по основам предпринимательства, льготные микрозаймы по минимальной ставке 1% годовых, услуги по продвижению продукции, грантовая поддержка и многое другое. Для зрелого бизнеса доступен широкий спектр услуг, в том числе льготные микрозаймы и поручительства, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, бережливому производству, автоматизации управленческого контроля и др.

На площадке регионального центра «Мой бизнес», помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров.

«Я обратилась в центр «Мой бизнес», чтобы получить декларации соответствия на зефир и шоколад. Это дало возможность увеличить наш ассортимент и выйти на работу с корпоративными клиентами. Благодарю областное минэкономразвития за такую поддержку, – поделилась своим примером основатель кондитерской студии «Кондитер Мама» в г.Тольятти Вера Коякова. – Осенью 2023 году участвовала в программе «Мама предприниматель» с проектом создания кондитерской Арт-школы, вышла в полуфинал в Самаре. Было невероятно интересно! Качественное обучение, квалифицированные спикеры и тренеры».

Фото предоставлены министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
573
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
267
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
31 января 2024  09:37
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
299
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
1425
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
727
Весь список