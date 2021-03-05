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В 2021 году социальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей

5 марта 2021 12:38
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В 2021 году социальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей

В 2021 году расширен перечень мер поддержки социальных предпринимателей. В частности, им будут предоставляться гранты на реализацию проектов в социальной сфере. Конкурсный отбор состоится в июле 2021 года, однако начать подготовку к нему представители этого направления предпринимательской деятельности могут уже сейчас. 

Поддержка всех категорий предпринимателей – приоритет в работе областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Формирование комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Ранее Глава региона Дмитрий Азаров подчеркивал важность самореализации людей, имеющих талант предпринимательства, для внедрения на территории области новых идей и технологий, коммерческих продуктов и создания новых рабочих мест.

В нашем регионе вопрос развития социального предпринимательства курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова. «Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей. Затем необходимо пройти обучение по организации работы и реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Третьим этапом станет подача заявки на получение гранта – это нужно сделать после 10 июля. Вся необходимая информация размещается на сайте нашего министерства и на портале mybiz63.ru», - рассказал об условиях отбора Дмитрий Богданов. 

Получатели грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства будут определяться ходе конкурсного отбора. Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат. 

Получатели гранта смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели. 

Не допускается использование гранта на оплату налоговых и других платежей, оплату займов и кредитов. По всем вопросам, связанным с получением статуса социального предприятия или участия в конкурсе грантов, можно обратиться к консультантам по телефону «горячей линии»: 8-800-300-63-63.

Фото pixabay.com

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