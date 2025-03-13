Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор Самарской области провели совместный прием представителей бизнес-сообщества

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Эдуард Харченко и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий провели совместный прием представителей бизнеса на площадке Самарского бизнес-инкубатора. Основной темой стали вопросы защиты прав предпринимателей и улучшения условий ведения бизнеса. Эдуард Харченко отметил рост доверия бизнеса к власти, подчеркнув, что ежегодно в аппарат Уполномоченного поступает около 500 обращений, которые тщательно прорабатываются.

На встрече присутствовали представители госорганов, контрольно-надзорных структур и организаций поддержки бизнеса, что позволило предпринимателям получить оперативную обратную связь и обсудить актуальные проблемы. Дмитрий Макаров, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области, сообщил, что в прошлом году более тысячи предпринимателей получили защиту через прокурорский надзор, а каждое обращение находится на личном контроле до решения.

Около 40 предпринимателей озвучили вопросы, включая обжалование действий контролирующих органов, уголовное преследование, лицензирование и налогообложение.

Предприниматели региона могут направить обращения на сайт Уполномоченного или посетить личный прием в центре «Мой бизнес» в Самаре по средам.

Поддержка бизнеса в Самарской области проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.