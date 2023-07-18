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Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов

18 июля 2023 10:07
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Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов

Центр «Мой бизнес» Самарской области дважды отмечен в национальной премии лучших практик поддержки предпринимательства. На премии «Мой бизнес» лучшими признаны проекты из 30 регионов по 16 номинациями. Торжественное награждение состоялось на площадке форума «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Событие прошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По итогам 2022 года центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за лучшую внутреннюю коммуникацию. Напомним, в декабре на площадке регионального дома предпринимателя прошел медиафорум, объединивший специалистов коммуникационного блока центров «Мой бизнес» со всех регионов страны.

Также губерния получила награду за поддержку федеральных проектов «Мой бизнес».

В Самарской области создана сеть центров, в каждом городском округе. В центры «Мой бизнес» могут обращаться и начинающие, и действующие предприниматели. Специалисты проконсультируют по разным вопросам регистрации и по получению мер поддержки. Перечень действующих инструментов, а также адреса центров опубликованы на едином портале mybiz63.ru.

«Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. И создание площадок центров «Мой бизнес» - значимая часть этой большой, планомерной работы. Мы фиксируем динамичный рост числа посетителей центров - ежегодно предприниматели здесь получают 25 тысяч услуг», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Премия «Мой бизнес» — это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Отбор был жесткий. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров «Мой бизнес». После лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. В итоге из 400 были отобраны 39 проектов из 30 регионов в 16 номинациях», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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