«Свое родное»: самарские производители представили свою продукцию на ярмарке 

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В пятницу, 15 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла традиционная ярмарка-продажа фермерской продукции «Свое родное», организованная минэкономразвития региона. Самозанятые фермеры и производители натуральных продуктов со всей области представили жителям и гостям областной столицы свою продукцию: молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия, и многое другое.

Выставки-продажи продукции – один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных производителей. Они проходят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». О необходимости помогать местным производителям в организации новых каналов сбыта неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Для них доступен широкий перечень инструментов поддержки: образовательные программы и тренинги, услуги по продвижению продукции, льготные микрозаймы и многое другое. Изучить действующие инструменты можно на портале mybiz63.ru. Начинающие предприниматели также могут прийти на очную консультацию в один из центров «Мой бизнес» региона», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участие в выставке-продаже приняли производители, зарегистрированные в статусе самозанятого. Как всегда, ярмарка порадовала посетителей свежей продукцией и достойным выбором.

Рассольные, твердые, вытяжные сыры и даже сырные конфеты – всё это представили на ярмарке Ольга Сафронова и Алевтина Зубова – основатели семейной фермы «Валовски» из Ставропольского района. 4 года назад сёстры занялись животноводством, а затем начали варить сыр. Его покупают не только в родном районе, но и по всей области – продукция стала популярной во многом благодаря ярмаркам от центра «Мой бизнес», отмечают фермеры. «Знакомство с центром прошло в Жигулевске на одной из подобных ярмарок. Затем, специалисты «Мой бизнес» рассказали, как поставить хозяйство на учет, какой налоговый режим выбрать, начали приглашать на ярмарки, мероприятия, тем самым мы набираем клиентскую базу, становимся более популярными. Спасибо, что приучаете народ к натуральной, полезной продукции и поддерживаете нас, простых фермеров, трудяг», - рассказывает Ольга Сафронова.

Наталия Тимофеева из Алексеевского района привезла на ярмарку ароматную сдобу и нежные десерты. Своё дело она запустила пару лет назад, имея за плечами 14 лет работы пекарем. Сегодня выпечка от Наталии расходится не только по родному региону, заказы поступают и из соседних регионов. «Спасибо, что есть такие выставки, где каждый самозанятый может заявить о себе, о своей продукции на большую аудиторию», - делится Наталия.

Татьяна Родионова из КФХ «Ладанка» Кинельского района в подобной ярмарке принимает участие впервые. Пчеловодством с мужем занялись совсем недавно, в хозяйстве находится 35 ульев. «Мы привезли на ярмарку мед и сувенирную продукцию – свечи, мыло, леденцы, подарочные наборы. С удовольствием откликнулась на предложение поучаствовать в ярмарке. Для небольших хозяйств бесплатные места на таких мероприятиях – хорошая поддержка нашего маленького бизнеса», - отмечает Татьяна.

Подобные гастромаркеты стали очень востребованы. Для фермеров, которые бесплатно получают место на ярмарке – это дополнительный канал сбыта и возможность расширить базу клиентов. А для покупателей - это возможность приобрести натуральную продукцию у местных производителей.

«Отличная ярмарка – надо делать их почаще. Только тут я могу приобрести изделия из амарантовой муки, которые так любят мои домочадцы. Видно, что продукция натуральная, и сделана с душой. Надо поддерживать местных производителей», - отметила жительница Самары Екатерина Соколова.

Следующая ярмарка – предновогодняя – пройдет 7 и 8 декабря в фудхолле Picture’s. Самозанятые мастера смогут представить свою праздничную продукцию: сувениры, игрушки, одежду, предметы для дома, подарки и многое другое. Заявки от самозанятых принимаются до 1 декабря по ссылке. Все заявки пройдут предварительный отбор.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области