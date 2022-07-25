Соцконтракт помог многодетной семье из села Пискалы начать развивать экзотическое направление бизнеса

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Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере несмотря на непростую обстановку. Это неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Приоритетным направлением государственной политики была и остается поддержка семей с детьми.

В общей сложности в 2022 году на меры социальной поддержки в Самарской области направлено 34,6 млрд руб. Поддержкой охвачен 1 миллион человек, а это каждый 3-й житель региона. Одной из действенных мер государственной поддержки семей с невысокими доходами является социальный контракт.

С 2021 года механизм предоставления данной меры был существенно изменен за счет софинансирования из федерального бюджета. Увеличились размеры выплат, расширились направления соцконтракта. Например, стало больше возможностей для трудоспособных граждан, семей с детьми, в том числе для молодых мам, осуществляющих уход за ребенком.

Соцконтракт можно оформить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также на иные мероприятия, способствующие преодолению трудной жизненной ситуации.

Общий объем финансирования был увеличен по сравнению с 2020 годом в 20 раз. Объем средств на 2022 год по данному направлению составляет 1,1 млрд рублей.

Наталья Викторовна и Виталий Николаевич Пряхины из села Пискалы Ставропольского района воспитывают пятерых детей. Семья заключила социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по экзотическому для нашего региона направлению – содержание и разведение сельскохозяйственных улиток.

Хеликс Асперса Мюллер - единственная полностью съедобная улитка. Для наших краёв – редкий деликатес. Правительство России включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности в 2020 году. В декабре 2021 года Виталий привез из Бреста 160 кг живой улитки и семена специальной кормовой культуры. А строить и содержать улиточную ферму семья планирует своими силами, без привлечения наемных работников.

В марте 2022 года Виталий подал заявку на участие в программе социальной адаптации по социальному контракту, обратившись в комплексный центр социального обслуживания населения, защитил бизнес-проект и получил деньги, которые помогли ему приобрести необходимые материалы и комплектующие для оснащения улиточной фермы. «Благодаря поддержке государства мы приобрели оборудование, построили ферму. У нас классический семейный бизнес, который не прокормит наемного человека, но в котором занята вся семья. Здесь нужно и помогать, и что-то поделать специально, и постоянно нужен уход – занятий хватает на всех», - говорит глава семьи.



Наталья разместила рекламу данного проекта на страусиной ферме в Тольятти и теперь рассчитывает на значительный поток посетителей на свою улиточную ферму, где планирует проводить мастер-классы по приготовлению филе улитки.

Также семья Пряхиных получает и другие меры адресной государственной поддержки, положенные многодетным семьям.

Всего с начала этого года социальный контракт заключили более 4000 тысяч семей. А за все время реализации данной меры соцпомощи в Самарской области ее получили более 27 тысяч малообеспеченных семей и граждан.

Фото: департамент информационной политики СО