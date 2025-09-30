Я нашел ошибку
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
Сеть семейных пекарен в Безенчукском районе развивается с господдержкой

30 сентября 2025 11:40
114
Сеть семейных пекарен в Безенчукском районе развивается с господдержкой

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 1 % годовых, максимальная – 12 %.

«Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, в первом полугодии 2025 года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 900 млн рублей на развитие своих проектов», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди тех, кто уже воспользовался возможностями господдержки – семейное предприятие из Безенчукского района. Сестры Наталья Степаненко и Анна Грядунова запустили бизнес в 2020 году. Сначала это была одна небольшая точка в райцентре по продаже хлебобулочных изделий, а сегодня – уже целая сеть «Семейных пекарен». Расширился и ассортимент продукции: добавилось кондитерское производство, изготовление полуфабрикатов.

«В 2024 году мы открыли «Пельменную» на 40 посадочных мест – это была наша мечта, в этом году открылась наша пекарня в пгт. Осинки. Планов у нас много, хотим развиваться, сейчас думаем над запуском и в других районах», – рассказывает Наталья Степаненко, учредитель, заместитель директора по производственной части компании Велмол.

На производстве трудятся около 50 сотрудников. Еженедельно здесь выпускается хлебобулочных изделий на 3,5 тонн муки, а полуфабрикатов – почти 1 тонна в месяц. Готовую продукцию реализуют на собственных торговых точках, поставляют и в другие города области – Чапаевск, Самару.

Для развития бизнеса предприниматели активно пользуются возможностями господдержки.

«Мы обращались в Гарантийный фонд Самарской области, где нам предоставили кредит на льготных условиях, который мы использовали для развития наших производственных мощностей, для развития нашей сети, мы очень благодарны им за это», – добавляет Наталья Степаненко.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

