Я нашел ошибку
Главные новости:
Услуга бесплатна для самозанятых Самарской области. Количество мест ограничено.
Самозанятым региона помогут настроить продвижение услуг через соцсети
Под рентгенконтролем специалисты через один прокол установили миниимпланты, блокирующие фасеточные суставы позвоночника с двух сторон.
Первые в стране: самарские врачи провели уникальную операцию с применением новой технологии фиксации позвоночника
В региональном этапе принимал участие 21 сыровар.
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
В теплой обстановке прошла презентация сборника стихов поэта, участника СВО Александра Гущева.
День молодёжи отметили в Тольяттинской библиотеке им. В.Н.Татищева
В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов
В Госдуме приняли законопроект о разбюрократизации воспитателей детсадов и преподавателей колледжей и вузов
В целом молодежь использует почти на 30% больше трафика, чем люди среднего возраста, и в два раза больше, чем абоненты старшего возраста.
Ко Дню молодежи билайн проанализировал возрастные отличия в использовании интернет-сервисов
Будьте внимательны и осторожны!
28 июня местами в Самарской области ожидается усиление ветра
"Уважайте личные границы подростка и сами будьте примером здорового поведения".
Медицинский психолог об основных правилах для родителей, которые помогут уберечь ребёнка от употребления любых психоактивных веществ
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.53
EUR 94.11
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самозанятым региона помогут настроить продвижение услуг через соцсети

27 июня 2024 18:42
94
Услуга бесплатна для самозанятых Самарской области. Количество мест ограничено.

Самозанятым региона помогут настроить продвижение услуг через соцсети

 

Плательщики налога на профессиональный доход смогут настроить продвижение продукции и услуг через свои бизнес-аккаунты. Возобновлен прием заявок на услугу от областного минэкономразвития. Мера господдержки реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Услуга актуальна для самозанятых, которые активно ведут аккаунты своих проектов в социальных сетях и хотят эффективно использовать инструменты этих площадок для продвижения и развития.

Эксперты помогут участникам составить пошаговый smm-план - начиная с разработки стратегии, заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом. 

В услугу «Ребрендинг соцсетей» входит мастер-класс по позиционированию в социальных сетях со специалистами по маркетингу, индивидуальные встречи с дизайнером, определение контент-стратегии, урок по планированию и созданию контента с помощью нейросетей, а также непосредственное создание фотоконтента.

Заявки будут приниматься до 2 августа, затем эксперты определят участников программы. Работа над обновлением их соцсетей продлится с 6 августа по 30 сентября.

Получить меру поддержки могут самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, которые не получали другие услуги центра «Мой бизнес» в 2024 году. Обязательное  требование - наличие рабочей группы проекта в социальных сетях, разрешенных на территории РФ. 

Услуга бесплатна для самозанятых Самарской области. Количество мест ограничено.

Регистрация - по ссылке: https://smm.mybiz63.ru/.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
245
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
314
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
2761
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
733
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
600
Весь список