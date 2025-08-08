Я нашел ошибку
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Самарским предпринимателям рассказали, как продвигать бизнес с помощью нейросетей

8 августа 2025 13:05
В региональном центре «Мой бизнес» прошла обучающая программа для предпринимателей «ПРОмаркетинг: нейросети в маркетинге». Эксперты подробно рассмотрели возможности применения искусственного интеллекта для продвижения товаров и услуг.

«Я в восхищении от обучения, узнала очень много полезной информации: как составлять контент-план для соцсетей, как писать рекламные песни, слоганы с помощью нейросетей, и даже создала аватар для баннера, - поделилась впечатлениями Наталья Половинкина, руководитель компании «Дом модной оптики». - Ранее не использовала нейросети в работе, но после курса с энтузиазмом подошла к этому делу, оформила платную подписку, начала генерировать идеи для дальнейшего развития бизнеса».

Программа двухдневного интенсивного курса включала практическую подготовку, разбор конкретных кейсов. Участники узнали, как применить технологии ИИ для генерации качественных рекламных материалов под цели бизнеса. Отдельное внимание было уделено вопросам автоматизации процессов, например, для анализа целевой аудитории.

«Для меня самое полезное - это то количество кейсов, как можно использовать современные технологии в работе. Для меня это не столько наработка навыков, сколько вдохновение. Я под большим впечатлением, Антон Стеньков - прекрасный спикер. Нейросети я использую в своей работе: они помогают писать тексты, генерировать идеи, сейчас начинаю знакомиться с генерацией изображений», - рассказал SMM-специалист, слушатель курса Давид Васильев.

Следующий практический курс, посвященный обучению нейросетям в маркетинге, пройдет 17-18 сентября. Зарегистрировать можно на mybiz63.ru.

«Наши обучающие программы охватывают самые разные аспекты предпринимательской деятельности: как запустить собственный бизнес, как его масштабировать, вывести продукцию на новые рынки. Опытные спикеры делятся знаниями и практическими навыками по бизнес-планированию, маркетингу, финансам, и, конечно, охватываем актуальную на сегодня тему искусственного интеллекта. Мы уверены, что полученные знания помогают нашим предпринимателям в развитии их бизнес-проектов», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Все анонсы предстоящих мероприятий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Обратиться за консультацией или получить услугу можно, обратившись в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

