Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Будьте внимательны и осторожны!
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
7 октября 2025 13:35
134
Самарский производитель упаковки на 22% повысил выработку благодаря бережливым технологиям

Самарский производитель упаковки для фармацевтической и пищевой отраслей ООО «Принт.ру» успешно завершил пилотный проект в рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Реализация мероприятий по внедрению бережливых технологий позволила предприятию повысить производительность труда на 22%.

«Нацпроекты – важнейший инструмент достижения национальных целей развития, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Они направлены на повышение качества жизни граждан и укрепление экономики», - неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Работа на предприятии велась экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области. Особую значимость проекту придает его вклад в решение задач импортозамещения. В связи с изменением геополитической обстановки, когда ведущие мировые производители барьерных картонов покинули российский рынок, компания «Принт.ру» оперативно перешла на материалы отечественных производителей. Предприятие освоило технологию ламинирования оборотной стороны российских картонов, обеспечив рынок качественной локальной упаковкой.

В рамках проекта на «Принт.ру» был выбран эталонный участок по изготовлению картонной упаковки. Специалисты РЦК обучили рабочую группу компании ключевым методикам бережливого производства, включая картирование потока создания ценности, производственный анализ, стандартизированную работу и метод быстрой переналадки (SMED).

Анализ текущего состояния выявил 30 повторяющихся проблем, для решения которых был разработан детальный план мероприятий. В результате была внедрена система производственного анализа и контроля за прохождением заказа, а также улучшена система оперативного планирования.

«Для нас федеральный проект «Производительность труда» стал катализатором системных изменений. Мы не просто сократили издержки, а выстроили новую, более эффективную логистику производства. Внедрение вытягивающей системы и стандартизация операций позволили нам повысить гибкость и отзывчивость к запросам клиентов. Это критически важно в текущих условиях, когда мы активно занимаемся импортозамещением, предлагая рынку качественную альтернативу ушедшим брендам». — поделился директор ООО «Принт-ру» Владимир Хайдоров.

За 6 месяцев реализации пилотного проекта предприятие достигло значимых результатов:

*   Сокращение времени протекания процесса на 78%;

*   Снижение объема незавершенного производства на 44%;

*   Рост выработки на 22%.

Ожидаемый экономический эффект от выполненных мероприятий составляет несколько миллионов рублей в год.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова успех предприятия - это часть общей динамики развития производительности в регионе. «На 1 октября 2025 года в Самарской области участниками федерального проекта стали уже 211 предприятий при плане в 198, что составляет 106,6%. В 2025 году проекты по направлению «Бережливое производство» уже завершены на 11 предприятиях», - отметил он.

Федеральный проект «Производительность труда» нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ежегодно Самарская область демонстрирует лидерские позиции в реализации проекта, стабильно занимая место в тройке лучших регионов страны. 

Ознакомиться с лучшими практиками и подать заявку на участие в федеральном проекте «Производительность труда» можно на официальных сайтах:

- производительность.рф

- эффективность.рф.

Фото – Региональный центр компетенций

