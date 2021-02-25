Самарская студентка развивает инновационный проект Fairy Pairs по приготовлению азотных коктейлей   

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Идея необычного увлечения, ставшего позже социальным и коммерческим проектом, пришла к Алине в ходе участия в международном конкурсе «Мой первый бизнес» - флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Студентка инженерно-технического факультета Самарского государственного технического университета, победительница третьего сезона конкурса «Мой первый бизнес» Алина Бабенкова уже несколько лет развивает инновационный проект Fairy Pairs по приготовлению азотных коктейлей.

«До победы в конкурсе «Мой первый бизнес» я не могла себя представить в сфере предпринимательства. Конкурс показал мне мои возможности и открыл те навыки, которые могут превратить любимое дело в большой социальный проект. Мне хотелось сделать наши коктейли привлекательными среди подростков и таким образом способствовать замене алкогольной продукции на полезные напитки», - говорит Алина Бабенкова.

Крио-коктейли пользуются популярностью среди молодежи Самары не только из-за вкусовых качеств, но и благодаря креативной подаче, которую Алина и ее команда превратила в настоящее шоу. Кроме того, девушка задумала сделать напитки полезными, обогащенными витаминами и микроэлементами.

В 2019 году проект выиграл грант в программе «УМНИК-КАПИТАНЫ» от Фонда содействия инновациям в размере 500 000 рублей на разработку комбинаций составов витаминизированных крио-коктейлей, сбалансированных для человеческого организма.

Сегодня проект Алины – это не просто азотные коктейли и крио-десерты. Fairy Pairs организует яркие и незабываемые фотосессии и крио-шоу, которые очень нравятся детям.

Команда Алины вовлечена и в социальные проекты. Летом 2020 года они провели более 15 шоу на открытых площадках города Самары, которые вызвали искреннее удивление и восторг детей и взрослых. Алина также придумала акцию «Волшебство доброго сердца», в рамках которой ребята планируют посетить детские дома и социальные учреждения Самары с крио-шоу и подарками.

«Мы хотим дарить радость, яркие эмоции, волшебство тем, кто в этом особенно нуждается и из-за сложной жизненной ситуации не может увидеть всей широты жизни. В 2021 году мы планируем масштабировать акцию. Наш проект - это капелька волшебства в суровом мире, которая вдохновляет людей верить в чудеса», - отмечает Алина.

«В четвертом сезоне конкурса «Мой первый бизнес» мы создали для участников отдельное социальное направление, в котором конкурсанты развивают идеи общественно-полезных проектов в культурной, образовательной, развлекательной и других сферах. Поддерживать подобные предпринимательские инициативы представляется нам не менее важным, чем коммерческие проекты для того, чтобы решения, значимые для нашей страны, были услышаны, обретали свою завершенность и становились эффективными», - отмечает руководитель проекта «Мой первый бизнес» Евгений Исак.

Подать заявку на участие в четвертом сезоне конкурса «Мой первый бизнес» можно до 28 февраля 2021 года на официальном сайте. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».