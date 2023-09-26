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Самарчанок научат делать бизнес с помощью программы «Мама-предприниматель»

26 сентября 2023 13:51
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Самарчанок научат делать бизнес с помощью программы «Мама-предприниматель»

На площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». В этом году в ней принимают участие 70 жительниц региона, мамы несовершеннолетних детей, готовые заявить о себе в предпринимательстве.

В Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий для начинающих предпринимателей. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

«Мы ежегодно проводим программу «Мама-предприниматель» и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их бизнес-результатами, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Очень важно поддержать инициативы и идеи на этапе их зарождения, мотивировать на развитие в предпринимательстве. Для этого мы создали сеть центров «Мой бизнес», где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и подать заявку на получение поддержки», - пояснил министр.

В течение недели участницы пройдут обучение основам бизнес-деятельности. Эксперты и наставники помогут им определиться с формой регистрации, выбрать налоговый режим, оценить прибыльность идеи, научиться грамотно использовать маркетинговые инструменты для продвижения своего продукта и др. Обучение пройдет в Самаре и Тольятти.

Самарчанка и молодая мама Екатерина Курбанова раньше работала в сфере туризма, но свой предпринимательский потенциал раскрыла в кондитерском деле. Уже более трех лет девушка печет самые разные десерты на заказ, регулярно проходит специализированные курсы для повышения квалификации и расширения ассортимента. В планах – создание собственной кондитерской студии.

«Возможность участия в такой программе – огромная поддержка. Начинающему предпринимателю сложно сориентироваться во всех нюансах ведения своего дела, чтобы это правильно работало и приносило доход», - отметила Екатерина Курбанова.

Помимо теоретической части участницы программы смогут посетить площадки действующего бизнеса. Опытные предприниматели поделятся своими историями становления и развития предприятий, дадут ценные советы, необходимые новичкам.

В результате обучения каждая участница сможет упаковать свою идею в полноценный проект. Презентовать свои наработки женщины смогут в ходе полуфинала в своем городе. Участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Лучшие проекты выйдут в региональный финал, на котором и определится победительница программы «Мама-предприниматель». Региональный финал состоится 4 октября в Самаре. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

В регионе программу «Мама-предприниматель» реализует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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