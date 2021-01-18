Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи

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Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей

стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны

и благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:

портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);

интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);

операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Их заполнение не займет у Вас много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial.