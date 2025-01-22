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Российский бизнес оптимистично оценивает свои перспективы в 2025 году

22 января 2025 10:06
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Российский бизнес оптимистично оценивает свои перспективы в 2025 году

Только четверть российских компаний негативно оценивает свое положение на рынке в 2025 году, прогноз остальных представителей бизнеса нейтрален или оптимистичен, узнали аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя.
 

Перспективы бизнеса
 

26% работодателей считают, что 2025 год для их компании сложится не лучшим образом. Противоположного мнения придерживаются 30% опрошенных, которые оценивают перспективы своего бизнеса позитивно. 40% рассчитывают на стабильную ситуацию, а еще 5% затруднились ответить.
 

Интересно, что оценка положения компании в наступившем году заметно отличается в зависимости от уровня должности респондентов. Так, среди СЕО и собственников бизнеса позитивно настроены 32%, а среди руководителей отделов и подразделений – только 32%. Среди HRD и руководителей отделов по персоналу с оптимизмом смотрят в будущее 40%, а среди линейных специалистов по подбору – 31%.
 


Наиболее часто позитивный прогноз относительно перспектив компании в 2025 году давали представители отрасли «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (45%), «Розничная торговля» (35%), «Легкая промышленность» (32%). Негативные оценки чаще всего встречались среди компаний из отраслей «Логистика» (30%) и «Строительство, недвижимость» (29%).
 

Траты на персонал
 

Больше половины работодателей – 59% опрошенных – намерены в наступившем году увеличить затраты на персонал. В 23% компаний эта статья расходов не изменится по сравнению с прошлым годом и лишь в 7% - уменьшится. Еще 11% затруднились дать оценку.
 

Наращивать бюджет на работу с персоналом активнее всего планируют гостиницы и общепит (сразу 71% таких компаний), а также тяжелая промышленность (68%) и розница (66%). Оставить затраты на персонал неизменными чаще других планируют компании из финансовой отрасли (34%), а также застройщики (30%). И именно строительная отрасль лидирует среди тех, у кого эта статья расходов сократится (12%).
 

Борьба с дефицитом
 

76% компаний согласны с тем, что дефицит человеческих ресурсов останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2025 году.

Чтобы минимизировать влияние дефицита кадров на работу с персоналом в 2025 году, необходимо увеличивать бюджет на фонд оплаты труда (ФОТ), уверены 48% опрошенных. Показательно, что в эффективности этой меры чаще уверены руководители отделов и подразделений (53%), а не СЕО и собственники бизнеса (35%). В отраслевом разрезе наибольшие надежны на увеличение ФОТ возлагают в логистических компаниях (56%), в хореке (53%) и в добыче/переработке сырья (51%).
 

36% работодателей полагают, что в борьбе с кадровым голодом эффективно использовать гибкие условия труда (удаленная работа, гибкий график, неполная занятость и т.д.). 24% считают важным работать с брендом работодателя, 23% - увеличить бюджет на нематериальную мотивацию.
 

По 21% компаний считают, что победить дефицит кадров помогут рост бюджета на обучение, развитие и переквалификацию, а также работа с производительностью труда. 19% также уверены, что важно повышать управленческие компетенции middle-менеджмента.

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